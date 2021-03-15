Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210315/pobyvat-v-kosmose-v-tashkente-proydet-muzykalnyy-festival-17759529.html
"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T15:07+0500
2021-03-15T15:07+0500
культура
фестиваль
диджей
шоу
концерт
культура
музыка
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/14/15635844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f97711524aef0e277dbf94159e65909e.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz.Мероприятие состоится 28 марта в&nbsp;139&nbsp;Documentary Center &amp; Anklaff. Билеты можно приобрести здесь.Посетители "МЫКОСМОС" смогут увидеть абстрактную интерпретацию зарождения Вселенной в виде инсталляций и картин художников Ташкента, послушать электронные сеты от местных музыкантов.Напомним, в столице в ноябре проходил фестиваль "Ташкент любит молодежь!", который длился целый месяц. Офлайн-мероприятия были организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/14/15635844_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_706f2bef57e2f5f5dd15f60bfda9443f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
фестиваль, диджей, шоу, концерт, культура, музыка, ташкент, узбекистан

"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль

15:07 15.03.2021
366
© REUTERS / Aly Song Посетители танцуют в ночном клубе в Ухане
Посетители танцуют в ночном клубе в Ухане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / Aly Song
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz.
Мероприятие состоится 28 марта в 139 Documentary Center & Anklaff. Билеты можно приобрести здесь.
"Фестиваль представляет собой фестиваль авангардной музыки, рок-концерт, световое шоу, выставку современной живописи и "космических" инсталляций", - говорится в сообщении.
Посетители "МЫКОСМОС" смогут увидеть абстрактную интерпретацию зарождения Вселенной в виде инсталляций и картин художников Ташкента, послушать электронные сеты от местных музыкантов.
Напомним, в столице в ноябре проходил фестиваль "Ташкент любит молодежь!", который длился целый месяц. Офлайн-мероприятия были организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:06Моргенштерн устроился на работу в российский банк
17:03Узбекские и индийские военные проводят совместные учения в джунглях
16:52Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
16:46В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
16:43В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
16:11Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
15:53Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта
15:46В Москве устали носить маски - инфекционист
15:29ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters
15:10В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
15:07"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
15:06В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
15:06Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
14:42Настоящая весна наступает в Узбекистане
14:39Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана
14:37В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью
14:21Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
14:14В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:00Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
13:58Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы