"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz.Мероприятие состоится 28 марта в 139 Documentary Center & Anklaff. Билеты можно приобрести здесь.Посетители "МЫКОСМОС" смогут увидеть абстрактную интерпретацию зарождения Вселенной в виде инсталляций и картин художников Ташкента, послушать электронные сеты от местных музыкантов.Напомним, в столице в ноябре проходил фестиваль "Ташкент любит молодежь!", который длился целый месяц. Офлайн-мероприятия были организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz.
Мероприятие состоится 28 марта в 139 Documentary Center & Anklaff. Билеты можно приобрести здесь.
"Фестиваль представляет собой фестиваль авангардной музыки, рок-концерт, световое шоу, выставку современной живописи и "космических" инсталляций", - говорится в сообщении.
Посетители "МЫКОСМОС" смогут увидеть абстрактную интерпретацию зарождения Вселенной в виде инсталляций и картин художников Ташкента, послушать электронные сеты от местных музыкантов.
Напомним, в столице в ноябре проходил фестиваль "Ташкент любит молодежь!", который длился целый месяц. Офлайн-мероприятия были организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм.