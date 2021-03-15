https://uz.sputniknews.ru/20210315/pobyvat-v-kosmose-v-tashkente-proydet-muzykalnyy-festival-17759529.html

"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль

"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

фестиваль

диджей

шоу

концерт

культура

музыка

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль под названием "МЫКОСМОС", пишет Afisha.uz.Мероприятие состоится 28 марта в 139 Documentary Center & Anklaff. Билеты можно приобрести здесь.Посетители "МЫКОСМОС" смогут увидеть абстрактную интерпретацию зарождения Вселенной в виде инсталляций и картин художников Ташкента, послушать электронные сеты от местных музыкантов.Напомним, в столице в ноябре проходил фестиваль "Ташкент любит молодежь!", который длился целый месяц. Офлайн-мероприятия были организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм.

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фестиваль, диджей, шоу, концерт, культура, музыка, ташкент, узбекистан