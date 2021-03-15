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Показатели растут: Узбекистан и Россия готовы довести товарооборот до $10 млрд
Показатели растут: Узбекистан и Россия готовы довести товарооборот до $10 млрд
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Россия и Узбекистан имеют все шансы довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-03-15T21:28+0500
сардор умурзаков
михаил мишустин
правительство
правительство рф
экономика
встреча
торговля
абдулла арипов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Россия и Узбекистан имеют все шансы довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече со своим узбекским коллегой Сардором Умурзаковым.Оверчук отметил, что взаимодействие между двумя странами расширяется: в 2020-м Узбекистан впервые выступал в роли председателя в СНГ и принимал участие в принятии Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года — документе, который по сути определил дальнейший путь развития Содружества на ближайшие десять лет.В ходе встречи стороны также обсудили подготовку предстоящего второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств обеих стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что мероприятие может пройти в марте-апреле.Не обошли стороной Оверчук и Умурзаков и вопросы инвестиций. Так, российский вице-премьер высоко оценил те комфортные условия, которые власти Узбекистана создают для российских инвесторов.Согласно данным правительства РФ, сейчас на рынке республики работает более 2,1 тысячи предприятий с российским капиталом, а объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана оценивается в 10 миллиардов долларов.
/20210204/Vaktsinatsiya-torgovlya-i-vizit-Mirzieva-v-RF-chto-obsudili-Mishustin-i-Aripov-15936582.html
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сардор умурзаков, михаил мишустин, правительство, правительство рф, экономика, встреча, торговля, абдулла арипов, узбекистан

Показатели растут: Узбекистан и Россия готовы довести товарооборот до $10 млрд

21:23 15.03.2021 (обновлено: 21:28 15.03.2021)
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© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Россия и Узбекистан имеют все шансы довести товарооборот до 10 миллиардов долларов.
Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече со своим узбекским коллегой Сардором Умурзаковым.
Оверчук отметил, что взаимодействие между двумя странами расширяется: в 2020-м Узбекистан впервые выступал в роли председателя в СНГ и принимал участие в принятии Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года — документе, который по сути определил дальнейший путь развития Содружества на ближайшие десять лет.
"Также знаковым событием стало присоединение РУз в качестве наблюдателя в ЕАЭС. Мы совместно проделали большую работу, наглядным результатом которой является рост товарооборота между Россией и Узбекистаном. В прошлом году нам удалось увеличить объем взаимной торговли на 15,6%. С учетом набранных темпов, уверен, поставленная президентами наших стран задача по достижению товарооборота в 10 миллиардов долларов выполнима", — подчеркнул Оверчук.
В ходе встречи стороны также обсудили подготовку предстоящего второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств обеих стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что мероприятие может пройти в марте-апреле.
Не обошли стороной Оверчук и Умурзаков и вопросы инвестиций. Так, российский вице-премьер высоко оценил те комфортные условия, которые власти Узбекистана создают для российских инвесторов.
Встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и главы правительства РФ Михаила Мишустина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2021
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4 Февраля, 21:49
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Согласно данным правительства РФ, сейчас на рынке республики работает более 2,1 тысячи предприятий с российским капиталом, а объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана оценивается в 10 миллиардов долларов.
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