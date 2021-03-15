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https://uz.sputniknews.ru/20210315/polzovateley-whatsapp-nachali-preduprezhdat-ob-otklyuchenii-17769206.html
Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
В случае отказа от принятия новых условий, учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T20:24+0500
2021-03-15T20:24+0500
2021-03-15T20:24+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Приложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет РИА Новости.В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.
/20210113/Messendzher-WhatsApp-iz-provodnikov-svobody--v-monstry-15772531.html
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whatsapp, мобильное приложение, whatsapp, приложение
Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
В случае отказа от принятия новых условий, учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik.
Приложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет
РИА Новости.
"Теперь в приложении всплывает окно, в котором говорится о новых правилах пользования и политике конфиденциальности", - говорится в сообщении.
В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.
Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.
Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.