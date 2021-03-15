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Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
В случае отказа от принятия новых условий, учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T20:24+0500
2021-03-15T20:24+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Приложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет РИА Новости.В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.
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whatsapp, мобильное приложение, whatsapp, приложение

Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении

20:24 15.03.2021
1007
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
WhatsApp
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В случае отказа от принятия новых условий, учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Приложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет РИА Новости.
"Теперь в приложении всплывает окно, в котором говорится о новых правилах пользования и политике конфиденциальности", - говорится в сообщении.
В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.
Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.
Социальные сети - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2021
Колумнисты
Мессенджер WhatsApp: из проводников свободы — в монстры
13 Января, 10:29
0
Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.
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