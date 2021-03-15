https://uz.sputniknews.ru/20210315/polzovateley-whatsapp-nachali-preduprezhdat-ob-otklyuchenii-17769206.html

Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении

Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении

В случае отказа от принятия новых условий, учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T20:24+0500

2021-03-15T20:24+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Приложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет РИА Новости.В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.

/20210113/Messendzher-WhatsApp-iz-provodnikov-svobody--v-monstry-15772531.html

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