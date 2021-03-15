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https://uz.sputniknews.ru/20210315/saudovskiy-investor-zavershil-etap-finansirovanie-proekta-stroitelstva-novoy-tes-17767904.html
Саудовская компания привлекла $747 млн на проект ТЭС в Узбекистане
Саудовская компания привлекла $747 млн на проект ТЭС в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Инвестиционный договор о строительстве новой ТЭС, а также соглашение о покупке электроэнергии, которая будет выработана этой... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T19:14+0500
2021-03-15T20:51+0500
экономика
министерство энергетики
финансирование
тэс
саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Инвестиционный договор о строительстве новой ТЭС, а также соглашение о покупке электроэнергии, которая будет выработана этой тепловой электростанцией на 25 лет были подписаны между саудовской компанией ACWA Power и узбекской стороной в марте прошлого года.На днях Саудовская компания ACWA Power завершила этап финансирования проекта по строительству ТЭС общей мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, сообщили в пресс-службе Минэнерго.Общая стоимость проекта — 1,2 миллиарда долларов США, из которых 747 миллионов долларов составляют кредиты, предоставленные Международным банком развития и иностранными частными коммерческими банками.В числе кредиторов - Европейский банк реконструкции и развития, Международный фонд развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Немецкая инвестиционная корпорация (DEG), Standard Chartered Bank (Великобритания), Natixis (Франция), Societe Generale (Франция), Банк Китая.Срок кредитных договоров составляет 18 лет, из которых строительные работы будут вестись в течение первых 3 лет.Нужно отметить, что эти инвестиции осуществляются без гарантий государства, то есть, не увеличивая внешний долг страны.
/20210124/Uzbekistan-podpisal-investsoglasheniya-po-stroitelstvu-vetroelektrostantsiy-15853452.html
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министерство энергетики, финансирование, тэс, саудовская аравия

Саудовская компания привлекла $747 млн на проект ТЭС в Узбекистане

19:14 15.03.2021 (обновлено: 20:51 15.03.2021)
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© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаСаудовский инвестор завершил этап финансирование проекта новой ТЭС
Саудовский инвестор завершил этап финансирование проекта новой ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Инвестиционный договор о строительстве новой ТЭС, а также соглашение о покупке электроэнергии, которая будет выработана этой тепловой электростанцией на 25 лет были подписаны между саудовской компанией ACWA Power и узбекской стороной в марте прошлого года.
На днях Саудовская компания ACWA Power завершила этап финансирования проекта по строительству ТЭС общей мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Общая стоимость проекта — 1,2 миллиарда долларов США, из которых 747 миллионов долларов составляют кредиты, предоставленные Международным банком развития и иностранными частными коммерческими банками.
В числе кредиторов - Европейский банк реконструкции и развития, Международный фонд развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Немецкая инвестиционная корпорация (DEG), Standard Chartered Bank (Великобритания), Natixis (Франция), Societe Generale (Франция), Банк Китая.
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Срок кредитных договоров составляет 18 лет, из которых строительные работы будут вестись в течение первых 3 лет.
Нужно отметить, что эти инвестиции осуществляются без гарантий государства, то есть, не увеличивая внешний долг страны.
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