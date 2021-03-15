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Сколько денег нужно узбекистанцам для счастья — исследование
Сколько денег нужно узбекистанцам для счастья — исследование
Американские ученые выяснили, что больше всего финсредств необходимо гражданам Бермудов ($143 933), меньше всех запросили суринамцы ($6 799). 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T10:19+0500
2021-03-15T14:03+0500
счастье
страны ца
рейтинг
общество
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ученые из американского Университета Пердью провели глобальное исследование среди жителей 160 стран. Они определили, сколько людям необходимо денежных средств, чтобы чувствовать себя счастливыми.Страны, в которых гражданам меньше всего нужно денег для того, чтобы ощущать себя счастливыми, стали Суринам ($6 799), Аргентина ($8 788), Ангола ($8 921), Кыргызстан ($8 997) и Иран ($10 134).Больше всего денег для счастья необходимо жителям Бермудов ($143 933), Австралии ($135 321), Израиля ($130 457), Швейцарии ($128 969) и Новой Зеландии ($128 844). В разрезе городов самым дорогим по запросам стал Нью-Йорк: его жителям необходимо $139 183, чтобы наслаждаться чувством счастья. Следом идут столица штата Гавайи Гонолулу ($133 713), швейцарский Берн ($128 969), город Анкоридж на Аляске ($128 633) и Сиэтл в Вашингтоне ($124 833).
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счастье, страны ца, рейтинг

Сколько денег нужно узбекистанцам для счастья — исследование

10:19 15.03.2021 (обновлено: 14:03 15.03.2021)
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Американские ученые выяснили, что больше всего финсредств необходимо гражданам Бермудов ($143 933), меньше всех запросили суринамцы ($6 799).
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ученые из американского Университета Пердью провели глобальное исследование среди жителей 160 стран. Они определили, сколько людям необходимо денежных средств, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Согласно данным, узбекистанцам нужно для счастья всего $21 960 в год.

Страны, в которых гражданам меньше всего нужно денег для того, чтобы ощущать себя счастливыми, стали Суринам ($6 799), Аргентина ($8 788), Ангола ($8 921), Кыргызстан ($8 997) и Иран ($10 134).
Больше всего денег для счастья необходимо жителям Бермудов ($143 933), Австралии ($135 321), Израиля ($130 457), Швейцарии ($128 969) и Новой Зеландии ($128 844).
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В разрезе городов самым дорогим по запросам стал Нью-Йорк: его жителям необходимо $139 183, чтобы наслаждаться чувством счастья. Следом идут столица штата Гавайи Гонолулу ($133 713), швейцарский Берн ($128 969), город Анкоридж на Аляске ($128 633) и Сиэтл в Вашингтоне ($124 833).
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