https://uz.sputniknews.ru/20210315/skolko-deneg-nuzhno-uzbekistantsam-dlya-schastya---issledovanie-17746510.html

Сколько денег нужно узбекистанцам для счастья — исследование

Сколько денег нужно узбекистанцам для счастья — исследование

Американские ученые выяснили, что больше всего финсредств необходимо гражданам Бермудов ($143 933), меньше всех запросили суринамцы ($6 799). 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ученые из американского Университета Пердью провели глобальное исследование среди жителей 160 стран. Они определили, сколько людям необходимо денежных средств, чтобы чувствовать себя счастливыми.Страны, в которых гражданам меньше всего нужно денег для того, чтобы ощущать себя счастливыми, стали Суринам ($6 799), Аргентина ($8 788), Ангола ($8 921), Кыргызстан ($8 997) и Иран ($10 134).Больше всего денег для счастья необходимо жителям Бермудов ($143 933), Австралии ($135 321), Израиля ($130 457), Швейцарии ($128 969) и Новой Зеландии ($128 844). В разрезе городов самым дорогим по запросам стал Нью-Йорк: его жителям необходимо $139 183, чтобы наслаждаться чувством счастья. Следом идут столица штата Гавайи Гонолулу ($133 713), швейцарский Берн ($128 969), город Анкоридж на Аляске ($128 633) и Сиэтл в Вашингтоне ($124 833).

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