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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210315/sotrudniki-gosorganizatsiy-budut-stavat-ekzamen-na-znanie-zakonov-17766115.html
Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов
Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов
Чиновники со стажем должны будут сдавать экзамен каждые 3 года, новеньким же сотрудникам ведомств придется подтвердить свою правовую грамотность уже через 12... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T18:47+0500
2021-03-15T18:47+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
тестирование
чиновники
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Работники государственных организаций будут проходить специальный экзамен на знание законов. Соответствующее Положение утвердило правительство Узбекистана. Документ предусматривает повышение и оценку уровня правовой грамотности сотрудников ведомств, говорится в Telegram-канале Минюста.Чиновники, которые уже давно трудятся в той или иной госорганизации, должны будут сдавать экзамен каждые 3 года, сотрудникам же без стажа придется подтвердить свою правовую грамотность уже через 12 месяцев после приема на работу.Тестовые испытания будут проводиться в специальной системе – "Модуле тестирования государственных служащих" в Единой электронной информационно-аналитической системе госслужбы.Все результаты тестирования будут аккумулироваться в Министерстве юстиции. Далее аналитическая информация об итогах оценки будет направляться в Кабинет Министров и Агентство развития государственной службы при президенте.С апреля 2021 года чиновники Узбекистана, занимающие руководящие должности, должны будут получать сертификаты об уровне знания государственного языка.Данная мера предусмотрена концепцией развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годы.
/20201216/Chinovnikov-khotyat-privlech-k-otvetstvennosti-za-neeffektivnuyu-rabotu-so-SMI-15607364.html
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министерство юстиции узбекистана, тестирование, чиновники

Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов

18:47 15.03.2021
469
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМужчины в костюмах и с портфелями
Мужчины в костюмах и с портфелями - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
Чиновники со стажем должны будут сдавать экзамен каждые 3 года, новеньким же сотрудникам ведомств придется подтвердить свою правовую грамотность уже через 12 месяцев после приема на работу.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Работники государственных организаций будут проходить специальный экзамен на знание законов. Соответствующее Положение утвердило правительство Узбекистана. Документ предусматривает повышение и оценку уровня правовой грамотности сотрудников ведомств, говорится в Telegram-канале Минюста.
Чиновники, которые уже давно трудятся в той или иной госорганизации, должны будут сдавать экзамен каждые 3 года, сотрудникам же без стажа придется подтвердить свою правовую грамотность уже через 12 месяцев после приема на работу.
Тестовые испытания будут проводиться в специальной системе – "Модуле тестирования государственных служащих" в Единой электронной информационно-аналитической системе госслужбы.
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2020
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16 Декабря 2020, 10:08
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Все результаты тестирования будут аккумулироваться в Министерстве юстиции. Далее аналитическая информация об итогах оценки будет направляться в Кабинет Министров и Агентство развития государственной службы при президенте.
С апреля 2021 года чиновники Узбекистана, занимающие руководящие должности, должны будут получать сертификаты об уровне знания государственного языка.
Данная мера предусмотрена концепцией развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годы.
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