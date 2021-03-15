https://uz.sputniknews.ru/20210315/sotrudniki-gosorganizatsiy-budut-stavat-ekzamen-na-znanie-zakonov-17766115.html

Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов

Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов

Чиновники со стажем должны будут сдавать экзамен каждые 3 года, новеньким же сотрудникам ведомств придется подтвердить свою правовую грамотность уже через 12... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T18:47+0500

2021-03-15T18:47+0500

2021-03-15T18:47+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

тестирование

чиновники

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Работники государственных организаций будут проходить специальный экзамен на знание законов. Соответствующее Положение утвердило правительство Узбекистана. Документ предусматривает повышение и оценку уровня правовой грамотности сотрудников ведомств, говорится в Telegram-канале Минюста.Чиновники, которые уже давно трудятся в той или иной госорганизации, должны будут сдавать экзамен каждые 3 года, сотрудникам же без стажа придется подтвердить свою правовую грамотность уже через 12 месяцев после приема на работу.Тестовые испытания будут проводиться в специальной системе – "Модуле тестирования государственных служащих" в Единой электронной информационно-аналитической системе госслужбы.Все результаты тестирования будут аккумулироваться в Министерстве юстиции. Далее аналитическая информация об итогах оценки будет направляться в Кабинет Министров и Агентство развития государственной службы при президенте.С апреля 2021 года чиновники Узбекистана, занимающие руководящие должности, должны будут получать сертификаты об уровне знания государственного языка.Данная мера предусмотрена концепцией развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годы.

/20201216/Chinovnikov-khotyat-privlech-k-otvetstvennosti-za-neeffektivnuyu-rabotu-so-SMI-15607364.html

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министерство юстиции узбекистана, тестирование, чиновники