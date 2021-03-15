Стал известен полный список номинантов на "Оскар"

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Стали известны номинанты на премию "Оскар", об этом сообщила Американская академия киноискусств.Главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чака, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм".Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.
Главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чака, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.
Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм".