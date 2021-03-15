https://uz.sputniknews.ru/20210315/stal-izvesten-polnyy-spisok-nominantov-na-oskar-17766370.html

Стал известен полный список номинантов на "Оскар"

Стал известен полный список номинантов на "Оскар"

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Стали известны номинанты на премию "Оскар", об этом сообщила Американская академия киноискусств. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T18:51+0500

2021-03-15T18:51+0500

2021-03-15T21:25+0500

в мире

киноиндустрия

кинопремия

кинорежиссер

оскар

премия

культура

кино

режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/17/15460826_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_3c47ca22509035f50bf5dfaf45776987.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Стали известны номинанты на премию "Оскар", об этом сообщила Американская академия киноискусств.Главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чака, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм".Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.

/20200911/Politkorrektnyy-Oskar-14954424.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

киноиндустрия, кинопремия, кинорежиссер, оскар, премия, культура, кино, режиссер