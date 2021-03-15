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https://uz.sputniknews.ru/20210315/stal-izvesten-polnyy-spisok-nominantov-na-oskar-17766370.html
Стал известен полный список номинантов на "Оскар"
Стал известен полный список номинантов на "Оскар"
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Стали известны номинанты на премию "Оскар", об этом сообщила Американская академия киноискусств. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Стали известны номинанты на премию "Оскар", об этом сообщила Американская академия киноискусств.Главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чака, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм".Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.
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киноиндустрия, кинопремия, кинорежиссер, оскар, премия, культура, кино, режиссер

Стал известен полный список номинантов на "Оскар"

18:51 15.03.2021 (обновлено: 21:25 15.03.2021)
777
© AP Photo /Chris PizzelloМакеты статуэток Оскар
Макеты статуэток Оскар - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Макеты статуэток Оскар
© AP Photo /Chris Pizzello
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Стали известны номинанты на премию "Оскар", об этом сообщила Американская академия киноискусств.
Главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чака, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.
Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм".
Политкорректный Оскар - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2020
Мультимедиа
"Оскар" меняет правила: как будут снимать лучшие фильмы года
11 Сентября 2020, 14:51
0
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.
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