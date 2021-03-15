https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-mininfokome-uzbekistana-ozvuchili-protsent-okhvata-naseleniya-mobilnoy-svyazyu-17756826.html

В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью

В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью

К настоящему времени по всей стране установлено 31,7 тысячи базовых станций мобильной связи. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T14:37+0500

2021-03-15T14:37+0500

2021-03-15T14:39+0500

общество

министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана

сотовая связь

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Мобильная связь на сегодня есть в 98 процентах населенных пунктов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.К настоящему времени по всей стране установлено 31,7 тысячи базовых станций мобильной связи. В 2021 году планируется довести их количество до 33,7 тысячи, в результате чего уровень охвата мобильной связью достигнет 99 процентов."Серьезное внимание уделяется внедрению самых передовых технологических разработок", — отметили в Мининфокоме.А именно: с сентября 2019 года два местных мобильных оператора — Uzmobile и Ucell — начали тестовые испытания 5G-технологии. На сегодня в Ташкенте действуют в отладочном режиме 15 базовых станций.

/20210119/Chto-v-chatike-tebe-moem-riskuyut-li-uzbekistantsy-ostatsya-bez-messendzherov-15822322.html

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министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана, сотовая связь, узбекистан