В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Мобильная связь на сегодня есть в 98 процентах населенных пунктов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.К настоящему времени по всей стране установлено 31,7 тысячи базовых станций мобильной связи. В 2021 году планируется довести их количество до 33,7 тысячи, в результате чего уровень охвата мобильной связью достигнет 99 процентов."Серьезное внимание уделяется внедрению самых передовых технологических разработок", — отметили в Мининфокоме.А именно: с сентября 2019 года два местных мобильных оператора — Uzmobile и Ucell — начали тестовые испытания 5G-технологии. На сегодня в Ташкенте действуют в отладочном режиме 15 базовых станций.
К настоящему времени по всей стране установлено 31,7 тысячи базовых станций мобильной связи.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Мобильная связь на сегодня есть в 98 процентах населенных пунктов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
К настоящему времени по всей стране установлено 31,7 тысячи базовых станций мобильной связи. В 2021 году планируется довести их количество до 33,7 тысячи, в результате чего уровень охвата мобильной связью достигнет 99 процентов.
"Серьезное внимание уделяется внедрению самых передовых технологических разработок", — отметили в Мининфокоме.
А именно: с сентября 2019 года два местных мобильных оператора — Uzmobile и Ucell — начали тестовые испытания 5G-технологии. На сегодня в Ташкенте действуют в отладочном режиме 15 базовых станций.