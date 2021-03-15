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В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
В министерстве уточнили, что в общей сложности школьники будут отдыхать девять дней. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T15:10+0500
2021-03-15T15:16+0500
общество
школы
министерство народного образования узбекистана
каникулы
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников наступят с 20 марта, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Также в МНО отметили, что занятия у старших классов, запланированные на 20 марта, будут проводиться в следующей четверти - они пройдут в интенсивном режиме.Напомним: зимние каникулы в школах Узбекистана начались раньше положенного срока. Младшие классы отдыхали с 25 декабря, а старшеклассники - с 26-го.
/20191212/Pyatidnevka-i-sokraschenie-letnikh-kanikul-chto-predlagaet-uchenikam-Goskomturizm-12993769.html
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школы, министерство народного образования узбекистана, каникулы, образование, узбекистан

В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана

15:10 15.03.2021 (обновлено: 15:16 15.03.2021)
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© Unsplash / Jordan Sanchez Пустые парты в классе
Пустые парты в классе - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Unsplash / Jordan Sanchez
В министерстве уточнили, что в общей сложности школьники будут отдыхать девять дней.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников наступят с 20 марта, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

"Весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 марта 2021 года начнется четвертая четверть учебного года", - информируется в релизе.

Также в МНО отметили, что занятия у старших классов, запланированные на 20 марта, будут проводиться в следующей четверти - они пройдут в интенсивном режиме.
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Напомним: зимние каникулы в школах Узбекистана начались раньше положенного срока. Младшие классы отдыхали с 25 декабря, а старшеклассники - с 26-го.
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