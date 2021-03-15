https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-mno-nazvali-sroki-provedeniya-vesennikh-kanikul-v-shkolakh-uzbekistana-17759764.html

В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана

В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана

В министерстве уточнили, что в общей сложности школьники будут отдыхать девять дней. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

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министерство народного образования узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников наступят с 20 марта, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Также в МНО отметили, что занятия у старших классов, запланированные на 20 марта, будут проводиться в следующей четверти - они пройдут в интенсивном режиме.Напомним: зимние каникулы в школах Узбекистана начались раньше положенного срока. Младшие классы отдыхали с 25 декабря, а старшеклассники - с 26-го.

/20191212/Pyatidnevka-i-sokraschenie-letnikh-kanikul-chto-predlagaet-uchenikam-Goskomturizm-12993769.html

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школы, министерство народного образования узбекистана, каникулы, образование, узбекистан