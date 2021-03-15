https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-moskve-ustali-nosit-maski---infektsionist-17761017.html

В Москве устали носить маски - инфекционист

В Москве устали носить маски - инфекционист

Чтобы снять защитные маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T15:46+0500

2021-03-15T15:46+0500

2021-03-15T15:50+0500

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медицинская маска

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Маски стали для всех нас новой реальностью, но многие уже устали от них, например, москвичи, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Однако, по его словам, делать это еще рано.По мнению инфекциониста, для того чтобы снять маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки.Напомним, в ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го. По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ограничения снимать нужно очень осторожно. Ведь если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.

/20210221/Maski-zaschischayut-ot-COVID-19-no-gubitelny-dlya-organizma--zayavil-vrach-16055549.html

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