В Москве устали носить маски - инфекционист

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Маски стали для всех нас новой реальностью, но многие уже устали от них, например, москвичи, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Однако, по его словам, делать это еще рано.По мнению инфекциониста, для того чтобы снять маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки.Напомним, в ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го. По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ограничения снимать нужно очень осторожно. Ведь если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.
По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ограничения снимать нужно очень осторожно. Ведь если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.