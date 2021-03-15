Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-moskve-ustali-nosit-maski---infektsionist-17761017.html
В Москве устали носить маски - инфекционист
В Москве устали носить маски - инфекционист
Чтобы снять защитные маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T15:46+0500
2021-03-15T15:50+0500
в мире
медицинская маска
защитные маски
коронавирус
москва
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1399/53/13995307_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d39c7bdd1e0312967f03d5d822af59a0.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Маски стали для всех нас новой реальностью, но многие уже устали от них, например, москвичи, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Однако, по его словам, делать это еще рано.По мнению инфекциониста, для того чтобы снять маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки.Напомним, в ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го. По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ограничения снимать нужно очень осторожно. Ведь если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.
/20210221/Maski-zaschischayut-ot-COVID-19-no-gubitelny-dlya-organizma--zayavil-vrach-16055549.html
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1399/53/13995307_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2d71cca112c85268792fbfd7acb37737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
медицинская маска, защитные маски, коронавирус, москва, москва

В Москве устали носить маски - инфекционист

15:46 15.03.2021 (обновлено: 15:50 15.03.2021)
352
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в Москве
Пассажиры в защитных масках на станции метро Таганская Кольцевой линии в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Чтобы снять защитные маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Маски стали для всех нас новой реальностью, но многие уже устали от них, например, москвичи, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Однако, по его словам, делать это еще рано.
"Да, люди устали, хоть маски носят, но многие уже нос свободен - рот прикрыт, а то и вообще под подбородком болтается", - сказал Малышев.
По мнению инфекциониста, для того чтобы снять маски, нужно дождаться хотя бы получения значительной иммунной прослойки.
Напомним, в ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го.
Мужчина в маске, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2021
Общество
Маски оказались эффективными от COVID, но губительными для здоровья
21 Февраля, 16:59
0
По словам главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ограничения снимать нужно очень осторожно. Ведь если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.
000200
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:06Моргенштерн устроился на работу в российский банк
17:03Узбекские и индийские военные проводят совместные учения в джунглях
16:52Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
16:46В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
16:43В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
16:11Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
15:53Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта
15:46В Москве устали носить маски - инфекционист
15:29ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters
15:10В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
15:07"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
15:06В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
15:06Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
14:42Настоящая весна наступает в Узбекистане
14:39Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана
14:37В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью
14:21Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
14:14В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:00Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
13:58Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы