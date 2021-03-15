https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-namangane-obnaruzhili-skelet-neizvestnogo-suschestva---foto-17765063.html

В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото

В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото

На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей. Смотрите фото с места событий! 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T18:04+0500

2021-03-15T18:04+0500

2021-03-15T18:04+0500

общество

археологические раскопки

наманган

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. На территории дома в Намангане был обнаружен скелет неизвестного существа, сообщил журналист Азиз Абдувалиев на своей странице в Facebook."На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей", - говорится в сообщении.Напомним, в июне палеонтологи из Санкт-Петербурга создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане.

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археологические раскопки, наманган, узбекистан