В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. На территории дома в Намангане был обнаружен скелет неизвестного существа, сообщил журналист Азиз Абдувалиев на своей странице в Facebook."На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей", - говорится в сообщении.Напомним, в июне палеонтологи из Санкт-Петербурга создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане.
Напомним, в июне палеонтологи из Санкт-Петербурга создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане.