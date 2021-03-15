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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-namangane-obnaruzhili-skelet-neizvestnogo-suschestva---foto-17765063.html
В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото
В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото
На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей. Смотрите фото с места событий! 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T18:04+0500
2021-03-15T18:04+0500
общество
археологические раскопки
наманган
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. На территории дома в Намангане был обнаружен скелет неизвестного существа, сообщил журналист Азиз Абдувалиев на своей странице в Facebook."На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей", - говорится в сообщении.Напомним, в июне палеонтологи из&nbsp;Санкт-Петербурга&nbsp;создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в&nbsp;Узбекистане.
наманган
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археологические раскопки, наманган, узбекистан

В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото

18:04 15.03.2021
2013
© Facebook/Азиз АбдувалиевВ Намангане обнаружили скелет неизвестного существа
В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Facebook/Азиз Абдувалиев
На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей. Смотрите фото с места событий!
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. На территории дома в Намангане был обнаружен скелет неизвестного существа, сообщил журналист Азиз Абдувалиев на своей странице в Facebook.
"На место раскопок уже приехали ученые, которые изучат видовую принадлежность костей", - говорится в сообщении.
© Facebook/Азиз АбдувалиевВ Намангане обнаружили скелет неизвестного существа
В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа
© Facebook/Азиз Абдувалиев
Напомним, в июне палеонтологи из Санкт-Петербурга создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане.
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