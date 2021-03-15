В Самарканде стартовала международная конференция, посвященная наследию Имама Бухари

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде проходит Международная конференция "Особенности наследия Имама Бухари и его нынешнее образовательное значение", сообщает Управление мусульман Узбекистана. Участники престижной международной конференции в рамках мероприятия обсудят три главные темы:Напомним: 13-14 марта в Самарканд прибыли религиозные лидеры, ведущие ученые, специалисты и официальные лица из Узбекистана, Афганистана и Таджикистана для участия в международной конференции.
Участники мероприятия обсудят содействие межнациональному согласию и религиозной терпимости, добрососедству и солидарности, сохранение религиозных и национальных ценностей в странах Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде проходит Международная конференция "Особенности наследия Имама Бухари и его нынешнее образовательное значение", сообщает Управление мусульман Узбекистана.
Участники престижной международной конференции в рамках мероприятия обсудят три главные темы:
1.
Особенности и преимущества наследия Имама Бухари;
2.
Важность наследия Имама Бухари сегодня и его роль в обеспечении межнационального согласия;
3.
Содействие межнациональному согласию и религиозной терпимости, добрососедству и солидарности, сохранение религиозных и национальных ценностей в странах Центральной Азии, а также позитивные реформы и изменения в сфере религиозного образования в Узбекистане за последние годы.
Напомним: 13-14 марта в Самарканд прибыли религиозные лидеры, ведущие ученые, специалисты и официальные лица из Узбекистана, Афганистана и Таджикистана для участия в международной конференции.