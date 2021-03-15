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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-samarkande-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-naslediyu-imamu-bukhari-17747286.html
В Самарканде стартовала международная конференция, посвященная наследию Имама Бухари
В Самарканде стартовала международная конференция, посвященная наследию Имама Бухари
Участники мероприятия обсудят содействие межнациональному согласию и религиозной терпимости, добрососедству и солидарности, сохранение религиозных и... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T10:54+0500
2021-03-15T10:59+0500
общество
имам аль-бухари
конференция
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде проходит Международная конференция "Особенности наследия Имама Бухари и его нынешнее образовательное значение", сообщает Управление мусульман Узбекистана. Участники престижной международной конференции в рамках мероприятия обсудят три главные темы:Напомним: 13-14 марта в Самарканд прибыли религиозные лидеры, ведущие ученые, специалисты и официальные лица из Узбекистана, Афганистана и Таджикистана для участия в международной конференции.
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имам аль-бухари, конференция, самарканд, узбекистан

В Самарканде стартовала международная конференция, посвященная наследию Имама Бухари

10:54 15.03.2021 (обновлено: 10:59 15.03.2021)
210
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Участники мероприятия обсудят содействие межнациональному согласию и религиозной терпимости, добрососедству и солидарности, сохранение религиозных и национальных ценностей в странах Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде проходит Международная конференция "Особенности наследия Имама Бухари и его нынешнее образовательное значение", сообщает Управление мусульман Узбекистана.
Участники престижной международной конференции в рамках мероприятия обсудят три главные темы:
1.
Особенности и преимущества наследия Имама Бухари;
2.
Важность наследия Имама Бухари сегодня и его роль в обеспечении межнационального согласия;
3.
Содействие межнациональному согласию и религиозной терпимости, добрососедству и солидарности, сохранение религиозных и национальных ценностей в странах Центральной Азии, а также позитивные реформы и изменения в сфере религиозного образования в Узбекистане за последние годы.
Напомним: 13-14 марта в Самарканд прибыли религиозные лидеры, ведущие ученые, специалисты и официальные лица из Узбекистана, Афганистана и Таджикистана для участия в международной конференции.
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