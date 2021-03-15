https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-samarkande-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-naslediyu-imamu-bukhari-17747286.html

В Самарканде стартовала международная конференция, посвященная наследию Имама Бухари

В Самарканде стартовала международная конференция, посвященная наследию Имама Бухари

Участники мероприятия обсудят содействие межнациональному согласию и религиозной терпимости, добрососедству и солидарности, сохранение религиозных и... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T10:54+0500

2021-03-15T10:54+0500

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общество

имам аль-бухари

конференция

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде проходит Международная конференция "Особенности наследия Имама Бухари и его нынешнее образовательное значение", сообщает Управление мусульман Узбекистана. Участники престижной международной конференции в рамках мероприятия обсудят три главные темы:Напомним: 13-14 марта в Самарканд прибыли религиозные лидеры, ведущие ученые, специалисты и официальные лица из Узбекистана, Афганистана и Таджикистана для участия в международной конференции.

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имам аль-бухари, конференция, самарканд, узбекистан