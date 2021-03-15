В Ташкенте коммунальщик незаконно заработал более 1 млн сумов

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В столице Узбекистана сотрудник "Тошиссиккуввати" в течение нескольких месяцев незаконно брал деньги у пожилой женщины, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД).По данным пресс-службы, 39-летний Дилшод А., не имевший права взимать плату за коммунальные услуги, сказал 60-летней Кларе М., что у нее есть задолженность за отопление и горячую воду. С мая по август 2019 года он взял у потерпевшей в общей сложности порядка 1,3 миллиона сумов, которые потратил на свои нужды.По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана. На сегодня оно уже передано в суд.В ГУВД призвали граждан быть бдительными и проверять — действительно ли перед ними официальный представитель той или иной организации, которому можно передать деньги на услугу.
Мужчина воспользовался доверчивостью пожилой женщины и стал фигурантом уголовного дела.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В столице Узбекистана сотрудник "Тошиссиккуввати" в течение нескольких месяцев незаконно брал деньги у пожилой женщины, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД).
По данным пресс-службы, 39-летний Дилшод А., не имевший права взимать плату за коммунальные услуги, сказал 60-летней Кларе М., что у нее есть задолженность за отопление и горячую воду. С мая по август 2019 года он взял у потерпевшей в общей сложности порядка 1,3 миллиона сумов, которые потратил на свои нужды.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана. На сегодня оно уже передано в суд.
В ГУВД призвали граждан быть бдительными и проверять — действительно ли перед ними официальный представитель той или иной организации, которому можно передать деньги на услугу.