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В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
По данным следствия, между молодыми людьми были нерешенные разногласия. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T16:43+0500
2021-03-15T16:50+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
избиение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте парень избил своего давнего знакомого, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.Инцидент произошел днем 11 марта около базара "Урикзор". Девятнадцатилетний Шахзод К. встретил на улице 23-летнего Камола К., вспомнил обо всех разногласиях, которые были между ними, начал оскорблять его, а потом напал.Камол К. получил несколько ударов металлическим предметом и открытую черепно-мозговую травму.В отношении Шахзода К. возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК Узбекистана. Его задержали.Молодому человеку грозит наказание в виде обязательных общественных работ на период от 300 до 360 часов или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет.
ташкент
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следственный департамент при мвд узбекистана, избиение, ташкент

В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ

16:43 15.03.2021 (обновлено: 16:50 15.03.2021)
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© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
По данным следствия, между молодыми людьми были нерешенные разногласия.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте парень избил своего давнего знакомого, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
Инцидент произошел днем 11 марта около базара "Урикзор". Девятнадцатилетний Шахзод К. встретил на улице 23-летнего Камола К., вспомнил обо всех разногласиях, которые были между ними, начал оскорблять его, а потом напал.
Камол К. получил несколько ударов металлическим предметом и открытую черепно-мозговую травму.
В отношении Шахзода К. возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК Узбекистана. Его задержали.
Молодому человеку грозит наказание в виде обязательных общественных работ на период от 300 до 360 часов или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет.
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