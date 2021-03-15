В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте парень избил своего давнего знакомого, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.Инцидент произошел днем 11 марта около базара "Урикзор". Девятнадцатилетний Шахзод К. встретил на улице 23-летнего Камола К., вспомнил обо всех разногласиях, которые были между ними, начал оскорблять его, а потом напал.Камол К. получил несколько ударов металлическим предметом и открытую черепно-мозговую травму.В отношении Шахзода К. возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК Узбекистана. Его задержали.Молодому человеку грозит наказание в виде обязательных общественных работ на период от 300 до 360 часов или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет.
По данным следствия, между молодыми людьми были нерешенные разногласия.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте парень избил своего давнего знакомого, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
Инцидент произошел днем 11 марта около базара "Урикзор". Девятнадцатилетний Шахзод К. встретил на улице 23-летнего Камола К., вспомнил обо всех разногласиях, которые были между ними, начал оскорблять его, а потом напал.
Камол К. получил несколько ударов металлическим предметом и открытую черепно-мозговую травму.
В отношении Шахзода К. возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК Узбекистана. Его задержали.
Молодому человеку грозит наказание в виде обязательных общественных работ на период от 300 до 360 часов или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет.