https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkente-paren-izbil-davnego-znakomogo-u-poterpevshego--otkrytaya-chmt-17762013.html

В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ

В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ

По данным следствия, между молодыми людьми были нерешенные разногласия. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T16:43+0500

2021-03-15T16:43+0500

2021-03-15T16:50+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

избиение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте парень избил своего давнего знакомого, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.Инцидент произошел днем 11 марта около базара "Урикзор". Девятнадцатилетний Шахзод К. встретил на улице 23-летнего Камола К., вспомнил обо всех разногласиях, которые были между ними, начал оскорблять его, а потом напал.Камол К. получил несколько ударов металлическим предметом и открытую черепно-мозговую травму.В отношении Шахзода К. возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК Узбекистана. Его задержали.Молодому человеку грозит наказание в виде обязательных общественных работ на период от 300 до 360 часов или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

следственный департамент при мвд узбекистана, избиение, ташкент