В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе EVOS

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В кафе EVOS, расположенном в Шайхантахурском районе Ташкента, произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. По информации министерства, возгорание случилось 14 марта в 20.32 по местному времени. На место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям и потушила пламя в 20.46.Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.
Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В кафе EVOS, расположенном в Шайхантахурском районе Ташкента, произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
По информации министерства, возгорание случилось 14 марта в 20.32 по местному времени. На место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям и потушила пламя в 20.46.
Отмечается, что в результате инцидента сгорело 10 квадратных метров от общей площади заведения.
Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.