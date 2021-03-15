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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pozhar-v-kafe-evos-17747837.html
В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе EVOS
В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе EVOS
Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T11:24+0500
2021-03-15T11:53+0500
происшествия
мчс узбекистана
кафе
пожар
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В кафе EVOS, расположенном в Шайхантахурском районе Ташкента, произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. По информации министерства, возгорание случилось 14 марта в 20.32 по местному времени. На место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям и потушила пламя в 20.46.Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.
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мчс узбекистана, кафе, пожар

В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе EVOS

11:24 15.03.2021 (обновлено: 11:53 15.03.2021)
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© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПожарно-тактические учения по тушению нефтепродуктов
Пожарно-тактические учения по тушению нефтепродуктов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В кафе EVOS, расположенном в Шайхантахурском районе Ташкента, произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
По информации министерства, возгорание случилось 14 марта в 20.32 по местному времени. На место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям и потушила пламя в 20.46.

Отмечается, что в результате инцидента сгорело 10 квадратных метров от общей площади заведения. 

Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.
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