https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pozhar-v-kafe-evos-17747837.html

В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе EVOS

В Ташкенте произошел крупный пожар в кафе EVOS

Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T11:24+0500

2021-03-15T11:24+0500

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происшествия

мчс узбекистана

кафе

пожар

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В кафе EVOS, расположенном в Шайхантахурском районе Ташкента, произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. По информации министерства, возгорание случилось 14 марта в 20.32 по местному времени. На место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям и потушила пламя в 20.46.Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма нанесенного материального ущерба.

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мчс узбекистана, кафе, пожар