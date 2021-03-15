В Uzbekistan Airports объяснили, почему пассажиров не пустили на чартерный рейс за $1200

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В социальных сетях общественный резонанс вызвало видео о том, как некоторых пассажиров не пустили на чартерный рейс авиакомпании “Аэрофлот”, следующий из Самарканда в подмосковный "Шереметьево", стоимостью $1200. В Uzbekistan Airport прокомментировали данный инцидент. В компании заверили, что ни один из аэропортов, входящих в состав АО Uzbekistan Airports, не обладает правом продажи билетов. К тому же все посадочные талоны на чартерные рейсы, организованные в условиях пандемии, также продаются через представительства авиакомпаний зарубежных стран, добавили в организации.В информационной службе компании напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот".
В компании подчеркнули, что представители авиакомпаний допускают к полету только граждан из соответствующего списка, а также тех, чьи документы предоставлены на должном уровне.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В социальных сетях общественный резонанс вызвало видео о том, как некоторых пассажиров не пустили на чартерный рейс авиакомпании “Аэрофлот”, следующий из Самарканда в подмосковный "Шереметьево", стоимостью $1200. В Uzbekistan Airport прокомментировали данный инцидент.
В компании заверили, что ни один из аэропортов, входящих в состав АО Uzbekistan Airports, не обладает правом продажи билетов. К тому же все посадочные талоны на чартерные рейсы, организованные в условиях пандемии, также продаются через представительства авиакомпаний зарубежных стран, добавили в организации.
В АО Uzbekistan Airports подчеркнули, что представители авиакомпаний допускают к полету только пассажиров из соответствующего списка, а также тех, чьи документы предоставлены на должном уровне.
В информационной службе компании напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот".