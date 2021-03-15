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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-uzbekistan-airports-obyasnili-pochemu-passazhirov-ne-pustili-na-charternyy-reys-za-1200--17764762.html
В Uzbekistan Airports объяснили, почему пассажиров не пустили на чартерный рейс за $1200
В Uzbekistan Airports объяснили, почему пассажиров не пустили на чартерный рейс за $1200
В компании подчеркнули, что представители авиакомпаний допускают к полету только граждан из соответствующего списка, а также тех, чьи документы предоставлены... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T17:40+0500
2021-03-15T17:44+0500
общество
авиакомпания
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В социальных сетях общественный резонанс вызвало видео о том, как некоторых пассажиров не пустили на чартерный рейс авиакомпании “Аэрофлот”, следующий из Самарканда в подмосковный "Шереметьево", стоимостью $1200. В Uzbekistan Airport прокомментировали данный инцидент. В компании заверили, что ни один из аэропортов, входящих в состав АО Uzbekistan Airports, не обладает правом продажи билетов. К тому же все посадочные талоны на чартерные рейсы, организованные в условиях пандемии, также продаются через представительства авиакомпаний зарубежных стран, добавили в организации.В информационной службе компании напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот".
/20200820/V-posolstve-RF-v-Uzbekistane-razyasnili-poryadok-otpravleniya-grazhdan-iz-Tashkenta-14806380.html
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авиакомпания, авиасообщение

В Uzbekistan Airports объяснили, почему пассажиров не пустили на чартерный рейс за $1200

17:40 15.03.2021 (обновлено: 17:44 15.03.2021)
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе
Самолет на взлетной полосе - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В компании подчеркнули, что представители авиакомпаний допускают к полету только граждан из соответствующего списка, а также тех, чьи документы предоставлены на должном уровне.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В социальных сетях общественный резонанс вызвало видео о том, как некоторых пассажиров не пустили на чартерный рейс авиакомпании “Аэрофлот”, следующий из Самарканда в подмосковный "Шереметьево", стоимостью $1200. В Uzbekistan Airport прокомментировали данный инцидент.
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В компании заверили, что ни один из аэропортов, входящих в состав АО Uzbekistan Airports, не обладает правом продажи билетов. К тому же все посадочные талоны на чартерные рейсы, организованные в условиях пандемии, также продаются через представительства авиакомпаний зарубежных стран, добавили в организации.

В АО Uzbekistan Airports подчеркнули, что представители авиакомпаний допускают к полету только пассажиров из соответствующего списка, а также тех, чьи документы предоставлены на должном уровне.

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В информационной службе компании напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот".
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