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В Узбекистане женщина сожгла детей знакомого, увидевших, как она грабит их дом
В Узбекистане женщина сожгла детей знакомого, увидевших, как она грабит их дом
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самаркандской области местная жительница жестоко расправилась с детьми своего знакомого. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T20:44+0500
2021-03-15T20:44+0500
уголовное дело
преступление
дети
самаркандская область
происшествия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самаркандской области местная жительница жестоко расправилась с детьми своего знакомого.Они поплатились жизнями за то, что случайно увидели, как преступница грабит их дом, сообщили в областной прокуратуре.Как развивались события: 14 марта жительница махалли "А.Навои" Пайарыкского района заявила о пропаже своих детей 8 и 14 лет. Убитая горем мать просила правоохранителей помочь ей с поисками. Женщина рассказала, что 13 марта ее дети куда-то ушли из дома и не вернулись. Куда они пошли, она не знает.Началось расследование, которое привело правоохранителей в один из дворов этой же махалли — там следователи обнаружили тела пропавших. Они были сожжены и захоронены.Полицейские стали восстанавливать хронологию событий и установили, что 13 марта в доме, где проживали школьники, произошло ограбление — знакомая члена их семьи узнала, что никого нет, и решила украсть все ценности и деньги.Однако в этот момент дети вернулись из школы и застали преступницу. Та решила избавиться от свидетелей: она выманила школьников из дома, отвела к себе, где убила обоих лопатой.Женщину уже задержали. Ее обвиняют в умышленном убийстве двух человек, "заведомо находившихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение" (часть 2 статьи 97 УК РУз).Расследование продолжается.
/20200713/V-Zarafshane-podrostka-obvinyayut-v-ubiystve-5-letney-devochki-14527273.html
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уголовное дело, преступление, дети, самаркандская область, происшествия, узбекистан

В Узбекистане женщина сожгла детей знакомого, увидевших, как она грабит их дом

20:44 15.03.2021
1509
© AP Photo / Andres KudackiПрыжки через костер на празднике Сан-Хуан в Испании
Прыжки через костер на празднике Сан-Хуан в Испании - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Andres Kudacki
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самаркандской области местная жительница жестоко расправилась с детьми своего знакомого.
Они поплатились жизнями за то, что случайно увидели, как преступница грабит их дом, сообщили в областной прокуратуре.
Как развивались события: 14 марта жительница махалли "А.Навои" Пайарыкского района заявила о пропаже своих детей 8 и 14 лет. Убитая горем мать просила правоохранителей помочь ей с поисками.
Женщина рассказала, что 13 марта ее дети куда-то ушли из дома и не вернулись. Куда они пошли, она не знает.
Началось расследование, которое привело правоохранителей в один из дворов этой же махалли — там следователи обнаружили тела пропавших. Они были сожжены и захоронены.
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Полицейские стали восстанавливать хронологию событий и установили, что 13 марта в доме, где проживали школьники, произошло ограбление — знакомая члена их семьи узнала, что никого нет, и решила украсть все ценности и деньги.
Однако в этот момент дети вернулись из школы и застали преступницу. Та решила избавиться от свидетелей: она выманила школьников из дома, отвела к себе, где убила обоих лопатой.
Затем злоумышленница сожгла тела погибших детей, выкопала яму и сложила туда останки.
Женщину уже задержали. Ее обвиняют в умышленном убийстве двух человек, "заведомо находившихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение" (часть 2 статьи 97 УК РУз).
Расследование продолжается.
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