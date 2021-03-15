https://uz.sputniknews.ru/20210315/voennye-uzbekistana-i-indii-provodyat-sovmestnye-ucheniya-v-dzhunglyakh-17763376.html

Узбекские и индийские военные проводят совместные учения в джунглях

Узбекские и индийские военные проводят совместные учения в джунглях

Мероприятие проходит на территории учебного центра "Чаубатия". 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T17:03+0500

2021-03-15T17:03+0500

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общество

военные учения

узбекистан

министерство обороны узбекистана

индия

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Индии проводят совместные учения "Дружба — II" в джунглях индийской провинции Раникнехт, сообщает пресс-служба Министерства обороны центральноазиатского государства.Учения проходят на территории учебного центра "Чаубатия" — на стрельбище и в джунглях.По данным пресс-службы, военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению противника. "Подразделения были помещены в заранее созданную тактическую обстановку и уничтожили различные мишени (условного противника), установленные на полосе длиной 1,5 тысячи метров", — уточнили в министерстве. Для приближения учений к реальным боевым условиям на учениях использовалось оружие индийского производства и сенсорные мишени.В феврале 2019 года Узбекистан и Индия провели первое заседание совместной рабочей группы по обороне, в ноябре 2019-го военнослужащие Узбекистана и Индии провели первые совместные специально-тактические учения "Дружба-2019" на полигоне в Ташкентской области.

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военные учения, узбекистан, министерство обороны узбекистана, индия