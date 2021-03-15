Узбекские и индийские военные проводят совместные учения в джунглях

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Индии проводят совместные учения "Дружба — II" в джунглях индийской провинции Раникнехт, сообщает пресс-служба Министерства обороны центральноазиатского государства.Учения проходят на территории учебного центра "Чаубатия" — на стрельбище и в джунглях.По данным пресс-службы, военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению противника. "Подразделения были помещены в заранее созданную тактическую обстановку и уничтожили различные мишени (условного противника), установленные на полосе длиной 1,5 тысячи метров", — уточнили в министерстве. Для приближения учений к реальным боевым условиям на учениях использовалось оружие индийского производства и сенсорные мишени.В феврале 2019 года Узбекистан и Индия провели первое заседание совместной рабочей группы по обороне, в ноябре 2019-го военнослужащие Узбекистана и Индии провели первые совместные специально-тактические учения "Дружба-2019" на полигоне в Ташкентской области.
Мероприятие проходит на территории учебного центра "Чаубатия".
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Индии проводят совместные учения "Дружба — II" в джунглях индийской провинции Раникнехт, сообщает пресс-служба Министерства обороны центральноазиатского государства.
Учения проходят на территории учебного центра "Чаубатия" — на стрельбище и в джунглях.
По данным пресс-службы, военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению противника.
"Подразделения были помещены в заранее созданную тактическую обстановку и уничтожили различные мишени (условного противника), установленные на полосе длиной 1,5 тысячи метров", — уточнили в министерстве.
Для приближения учений к реальным боевым условиям на учениях использовалось оружие индийского производства и сенсорные мишени.
В феврале 2019 года Узбекистан и Индия провели первое заседание совместной рабочей группы по обороне, в ноябре 2019-го военнослужащие Узбекистана и Индии провели первые совместные специально-тактические учения "Дружба-2019" на полигоне в Ташкентской области.