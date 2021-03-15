https://uz.sputniknews.ru/20210315/wp-bayden-ne-zhelaet-obschatsya-s-zelenskim--yablokom-razdorastali-oligarkhi-17764903.html

Байден не желает общаться с Зеленским — "яблоком раздора" стали олигархи

Байден не желает общаться с Зеленским — "яблоком раздора" стали олигархи

Издание Washington Post считает, что Белый дом пытается побудить Зеленского начать бороться с повсеместной коррупцией в стране. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T18:36+0500

2021-03-15T18:36+0500

2021-03-15T19:36+0500

в мире

джо байден

владимир зеленский

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сша

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Джо Байден вступил в должность президента США 20 января — уже почти два месяца назад.За это время новый глава Белого дома успел пообщаться со многими мировыми лидерами. Не у дел остался разве что президент Украины Владимир Зеленский. Байден до сих пор с ним не провел телефонный разговор, и это не случайность, пишет американская газета Washington Post.Журналисты отметили, что таким образом администрация США, вероятно, хочет подтолкнуть украинского лидера к борьбе с повсеместной коррупцией в стране. В Белом доме считают, что это принципиальный момент, который позволит стабилизировать экономику Украины и "сохранить хрупкую независимость Киева" от Москвы.Washington Post пишет, что в свое время Зеленский стал главой государства, дав несколько обещаний народу. Например, он был преисполнен решимостью бороться с влиятельным олигархатом в стране, несовершенствами в судебной системе, а также процветающей преступностью.Правда, после политика Зеленского изменилась. В частности, журналисты указали на полное бездействие украинского лидера по отношению к олигарху Игорю Коломойскому. Также Зеленский убрал из своего окружения реформаторов и заторомозил судебные реформы.В итоге Международный валютный фонд (МВФ) заморозил выплаты Украине по кредитной сделке на 5 миллиардов долларов.И это имеет огромные последствия для экономики страны, ведь без этих денег Украине вряд ли удастся выплатить долг в конце этого года, подчеркивает Washington Post.Такая политика украинских властей не устраивает Вашингтон.И пока что эта прореформаторская политика не вяжется с политикой украинских властей. Между тем Штаты прибегают к односторонним мерам. Так, например, в начале марта Вашингтон ввел санкции против Коломойского, назвав официальной причиной "коррупционные действия, подрывающие верховенство права на Украине". К слову, это решение поддержал Зеленский, поблагодарив Вашингтон и заявив, что он "работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства".

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джо байден, владимир зеленский, президент, украина, сша