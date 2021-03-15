Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210315/za-noch-perezhil-10-ostanovok-serdtsa-v-rossii-spasli-tyazhelogo-patsienta-s-covid-17768986.html
За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
Врачей часто называют ангелами-хранителями, и это не пустые слова. Порой медики вытаскивают с того света пациентов, которым, казалось бы, уже не помочь. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T19:58+0500
2021-03-15T21:31+0500
видео
коронавирус
мультимедиа
спасение
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0f/17768745_0:0:1420:798_1920x0_80_0_0_75e770b39fdca95070d2d10b582088ec.jpg
Один из таких случаев произошел в Санкт-Петербурге. 30-летний Антон Димов попал с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Болезнь усугубляла предрасположенность к образованию тромбов. Последнее, что он помнит, — это как мать вызвала ему скорую. На деле же мужчина оказался в реанимации, где у него произошла остановка сердца. И не одна.Благодаря героическим усилиям врачей, Антон остался жив. Как признаются медики, такого в их практике еще не было. Подробности смотрите в видеосюжете.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0f/17768745_94:0:1158:798_1920x0_80_0_0_db66e8a367b3b6c48a22e15e9d39f8c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
видео, коронавирус, мультимедиа, спасение, врачи

За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID

19:58 15.03.2021 (обновлено: 21:31 15.03.2021)
1233
Врачей часто называют ангелами-хранителями, и это не пустые слова. Порой медики вытаскивают с того света пациентов, которым, казалось бы, уже не помочь.
Один из таких случаев произошел в Санкт-Петербурге.
30-летний Антон Димов попал с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Болезнь усугубляла предрасположенность к образованию тромбов.
Последнее, что он помнит, — это как мать вызвала ему скорую. На деле же мужчина оказался в реанимации, где у него произошла остановка сердца. И не одна.
Как утверждают врачи, за 12 часов пациент пережил более десяти клинических смертей. Однако так просто медики не сдавались: сердце запускали вновь и вновь. И получилось!
Благодаря героическим усилиям врачей, Антон остался жив.
Как признаются медики, такого в их практике еще не было. Подробности смотрите в видеосюжете.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:08В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
21:23Показатели растут: Узбекистан и Россия готовы довести товарооборот до $10 млрд
20:44В Узбекистане женщина сожгла детей знакомого, увидевших, как она грабит их дом
20:39"Болезнь старения": какие процессы в организме запускает коронавирус
20:24Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
19:58За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
19:38Жительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж
19:17Как защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем
19:14Саудовская компания привлекла $747 млн на проект ТЭС в Узбекистане
19:03В Петербурге суд вынес приговор националистам, пытавшимся убить узбекистанца
18:51Стал известен полный список номинантов на "Оскар"
18:47Сотрудники госорганизаций будут ставать экзамен на знание законов
18:45Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта
18:36Байден не желает общаться с Зеленским — "яблоком раздора" стали олигархи
18:04В Намангане обнаружили скелет неизвестного существа - фото
17:40В Uzbekistan Airports объяснили, почему пассажиров не пустили на чартерный рейс за $1200
17:28В России на гаджетах установят отечественный поисковик по умолчанию
17:27Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз
17:22В Ташкенте закрыли на карантин детский сад
17:06Моргенштерн устроился на работу в российский банк