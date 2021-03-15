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За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
Врачей часто называют ангелами-хранителями, и это не пустые слова. Порой медики вытаскивают с того света пациентов, которым, казалось бы, уже не помочь. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T19:58+0500
2021-03-15T19:58+0500
2021-03-15T21:31+0500
видео
коронавирус
мультимедиа
спасение
врачи
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Один из таких случаев произошел в Санкт-Петербурге. 30-летний Антон Димов попал с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Болезнь усугубляла предрасположенность к образованию тромбов. Последнее, что он помнит, — это как мать вызвала ему скорую. На деле же мужчина оказался в реанимации, где у него произошла остановка сердца. И не одна.Благодаря героическим усилиям врачей, Антон остался жив. Как признаются медики, такого в их практике еще не было. Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, коронавирус, мультимедиа, спасение, врачи
За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID 19:58 15.03.2021 (обновлено: 21:31 15.03.2021)
Врачей часто называют ангелами-хранителями, и это не пустые слова. Порой медики вытаскивают с того света пациентов, которым, казалось бы, уже не помочь.
Один из таких случаев произошел в Санкт-Петербурге.
30-летний Антон Димов попал с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Болезнь усугубляла предрасположенность к образованию тромбов.
Последнее, что он помнит, — это как мать вызвала ему скорую. На деле же мужчина оказался в реанимации, где у него произошла остановка сердца. И не одна.
Как утверждают врачи, за 12 часов пациент пережил более десяти клинических смертей. Однако так просто медики не сдавались: сердце запускали вновь и вновь. И получилось!
Благодаря героическим усилиям врачей, Антон остался жив.
Как признаются медики, такого в их практике еще не было. Подробности смотрите в видеосюжете.