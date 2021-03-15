https://uz.sputniknews.ru/20210315/za-noch-perezhil-10-ostanovok-serdtsa-v-rossii-spasli-tyazhelogo-patsienta-s-covid-17768986.html

За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID

За ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID

Врачей часто называют ангелами-хранителями, и это не пустые слова. Порой медики вытаскивают с того света пациентов, которым, казалось бы, уже не помочь. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T19:58+0500

2021-03-15T19:58+0500

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Один из таких случаев произошел в Санкт-Петербурге. 30-летний Антон Димов попал с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Болезнь усугубляла предрасположенность к образованию тромбов. Последнее, что он помнит, — это как мать вызвала ему скорую. На деле же мужчина оказался в реанимации, где у него произошла остановка сердца. И не одна.Благодаря героическим усилиям врачей, Антон остался жив. Как признаются медики, такого в их практике еще не было. Подробности смотрите в видеосюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, коронавирус, мультимедиа, спасение, врачи