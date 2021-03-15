Жительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в четырехметровую яму.Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел 14 марта на улице Гуругли.За день до этого хозяин дома выкопал яму, но не обезопасил участок. И, когда 52-летняя хозяйка пошла в огород, то рухнула в нее.Очевидцы тут же вызвали спасателей. Женщину вытащили на поверхность в течение нескольких минут. Как отметили в МЧС, она отделалась легким испугом.Подобный случай произошел в Самарканде в середине февраля. Тогда мужчина упал в яму, которую сам же выкопал накануне. К счастью, при нем оказался телефон, поэтому долго ждать спасения не пришлось. Глубина ямы тоже составляла четыре метра.
На помощь женщине пришли спасатели, они вытащили ее на поверхность буквально за несколько минут.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в четырехметровую яму.
Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел 14 марта на улице Гуругли.
За день до этого хозяин дома выкопал яму, но не обезопасил участок. И, когда 52-летняя хозяйка пошла в огород, то рухнула в нее.
Очевидцы тут же вызвали спасателей. Женщину вытащили на поверхность в течение нескольких минут. Как отметили в МЧС, она отделалась легким испугом.
Подобный случай произошел в Самарканде в середине февраля. Тогда мужчина упал в яму, которую сам же выкопал накануне. К счастью, при нем оказался телефон, поэтому долго ждать спасения не пришлось. Глубина ямы тоже составляла четыре метра.