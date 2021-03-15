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https://uz.sputniknews.ru/20210315/zhitelnitsa-samarkanda-upala-v-yamu-kotoruyu-vykopal-ee-muzh-17768197.html
Жительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж
Жительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж
На помощь женщине пришли спасатели, они вытащили ее на поверхность буквально за несколько минут. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T19:38+0500
2021-03-15T19:43+0500
происшествия
спасение
мчс узбекистана
женщина
самарканд
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в четырехметровую яму.Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел 14 марта на улице Гуругли.За день до этого хозяин дома выкопал яму, но не обезопасил участок. И, когда 52-летняя хозяйка пошла в огород, то рухнула в нее.Очевидцы тут же вызвали спасателей. Женщину вытащили на поверхность в течение нескольких минут. Как отметили в МЧС, она отделалась легким испугом.Подобный случай произошел в Самарканде в середине февраля. Тогда мужчина упал в яму, которую сам же выкопал накануне. К счастью, при нем оказался телефон, поэтому долго ждать спасения не пришлось. Глубина ямы тоже составляла четыре метра.
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спасение, мчс узбекистана, женщина, самарканд

Жительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж

19:38 15.03.2021 (обновлено: 19:43 15.03.2021)
1216
© Sputnik / Егор ЕремовЛопата
Лопата - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Егор Еремов
На помощь женщине пришли спасатели, они вытащили ее на поверхность буквально за несколько минут.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в четырехметровую яму.
Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел 14 марта на улице Гуругли.
За день до этого хозяин дома выкопал яму, но не обезопасил участок. И, когда 52-летняя хозяйка пошла в огород, то рухнула в нее.
Очевидцы тут же вызвали спасателей. Женщину вытащили на поверхность в течение нескольких минут. Как отметили в МЧС, она отделалась легким испугом.
Подобный случай произошел в Самарканде в середине февраля. Тогда мужчина упал в яму, которую сам же выкопал накануне. К счастью, при нем оказался телефон, поэтому долго ждать спасения не пришлось. Глубина ямы тоже составляла четыре метра.
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