Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) — пригрозила лишить Вашингтон спокойного сна. Поводом для такого громкого заявления стали совместные учения США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон также обрушилась с критикой властей соседней страны.Сестра северокорейского лидера, которого еще недавно Дональд Трамп в шутку назвал "Рокетменом" (Rocket Man — "ракетный человек", это намек на запуски в КНДР баллистических ракет), довольно жестко известила Сеул о последствиях для него: начиная от ликвидации всех ведомств, которые отвечают за установление контактов с Южной Кореей, заканчивая аннулированием военного договора от 2018 года, заключенного между двумя Кореями.Ким Ё Чжон отметила, что восстановить теплые отношения между странами будет крайне трудно, причем это не зависит от того, как будет Сеул продолжать действовать "по указу хозяина".После вступления в должность президента США Джо Байден установил контакты почти со всеми странами и мировыми лидерами. Но не с Северной Кореей.Как сообщал телеканал CNN, Вашингтон пытался несколько раз связаться с Пхеньяном, но это ни к чему не привело. Ранее Байден заявлял о своем намерении кардинально пересмотреть политику, проводимую в отношении КНДР.
По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) — пригрозила лишить Вашингтон спокойного сна.
"Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", — сказала она.
Поводом для такого громкого заявления стали совместные учения США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон также обрушилась с критикой властей соседней страны.
Сестра северокорейского лидера, которого еще недавно Дональд Трамп в шутку назвал "Рокетменом" (Rocket Man — "ракетный человек", это намек на запуски в КНДР баллистических ракет), довольно жестко известила Сеул о последствиях для него: начиная от ликвидации всех ведомств, которые отвечают за установление контактов с Южной Кореей, заканчивая аннулированием военного договора от 2018 года, заключенного между двумя Кореями.
Ким Ё Чжон отметила, что восстановить теплые отношения между странами будет крайне трудно, причем это не зависит от того, как будет Сеул продолжать действовать "по указу хозяина".
После вступления в должность президента США Джо Байден установил контакты почти со всеми странами и мировыми лидерами. Но не с Северной Кореей.
Как сообщал телеканал CNN, Вашингтон пытался несколько раз связаться с Пхеньяном, но это ни к чему не привело. Ранее Байден заявлял о своем намерении кардинально пересмотреть политику, проводимую в отношении КНДР.