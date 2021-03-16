https://uz.sputniknews.ru/20210316/ameriku-lishat-spokoynogo-sna--sdelat-eto-prigrozila-sestra-roketmena-17773249.html

Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"

Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"

По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T11:16+0500

2021-03-16T11:16+0500

2021-03-16T11:41+0500

джо байден

внешняя политика

южная корея

в мире

северная корея

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17773689_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_045ced8968c496bc0224a394d39144c6.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) — пригрозила лишить Вашингтон спокойного сна. Поводом для такого громкого заявления стали совместные учения США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон также обрушилась с критикой властей соседней страны.Сестра северокорейского лидера, которого еще недавно Дональд Трамп в шутку назвал "Рокетменом" (Rocket Man — "ракетный человек", это намек на запуски в КНДР баллистических ракет), довольно жестко известила Сеул о последствиях для него: начиная от ликвидации всех ведомств, которые отвечают за установление контактов с Южной Кореей, заканчивая аннулированием военного договора от 2018 года, заключенного между двумя Кореями.Ким Ё Чжон отметила, что восстановить теплые отношения между странами будет крайне трудно, причем это не зависит от того, как будет Сеул продолжать действовать "по указу хозяина".После вступления в должность президента США Джо Байден установил контакты почти со всеми странами и мировыми лидерами. Но не с Северной Кореей.Как сообщал телеканал CNN, Вашингтон пытался несколько раз связаться с Пхеньяном, но это ни к чему не привело. Ранее Байден заявлял о своем намерении кардинально пересмотреть политику, проводимую в отношении КНДР.

/20200614/Yuzhnaya-Koreya-prizvala-KNDR-soblyudat-vse-suschestvuyuschie-dogovorennosti-14340245.html

южная корея

северная корея

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

джо байден, внешняя политика, южная корея, северная корея, сша