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Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"
Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"
По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T11:16+0500
2021-03-16T11:41+0500
джо байден
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) — пригрозила лишить Вашингтон спокойного сна. Поводом для такого громкого заявления стали совместные учения США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон также обрушилась с критикой властей соседней страны.Сестра северокорейского лидера, которого еще недавно Дональд Трамп в шутку назвал "Рокетменом" (Rocket Man — "ракетный человек", это намек на запуски в КНДР баллистических ракет), довольно жестко известила Сеул о последствиях для него: начиная от ликвидации всех ведомств, которые отвечают за установление контактов с Южной Кореей, заканчивая аннулированием военного договора от 2018 года, заключенного между двумя Кореями.Ким Ё Чжон отметила, что восстановить теплые отношения между странами будет крайне трудно, причем это не зависит от того, как будет Сеул продолжать действовать "по указу хозяина".После вступления в должность президента США Джо Байден установил контакты почти со всеми странами и мировыми лидерами. Но не с Северной Кореей.Как сообщал телеканал CNN, Вашингтон пытался несколько раз связаться с Пхеньяном, но это ни к чему не привело. Ранее Байден заявлял о своем намерении кардинально пересмотреть политику, проводимую в отношении КНДР.
/20200614/Yuzhnaya-Koreya-prizvala-KNDR-soblyudat-vse-suschestvuyuschie-dogovorennosti-14340245.html
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джо байден, внешняя политика, южная корея, северная корея, сша

Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"

11:16 16.03.2021 (обновлено: 11:41 16.03.2021)
319
© AFP 2018 / STEPHEN MATURENФлаг США, иллюстративное фото
Флаг США, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© AFP 2018 / STEPHEN MATUREN
По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) — пригрозила лишить Вашингтон спокойного сна.

"Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", — сказала она.

© AFP 2018 / JORGE SILVAСестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон
© AFP 2018 / JORGE SILVA
Поводом для такого громкого заявления стали совместные учения США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон также обрушилась с критикой властей соседней страны.
Сестра северокорейского лидера, которого еще недавно Дональд Трамп в шутку назвал "Рокетменом" (Rocket Man — "ракетный человек", это намек на запуски в КНДР баллистических ракет), довольно жестко известила Сеул о последствиях для него: начиная от ликвидации всех ведомств, которые отвечают за установление контактов с Южной Кореей, заканчивая аннулированием военного договора от 2018 года, заключенного между двумя Кореями.
Прохожие в медицинских масках на одной из улиц Пхеньяна, Северная Корея - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2020
Политика
Южная Корея призвала КНДР соблюдать все существующие договоренности
14 Июня 2020, 15:54
0
Ким Ё Чжон отметила, что восстановить теплые отношения между странами будет крайне трудно, причем это не зависит от того, как будет Сеул продолжать действовать "по указу хозяина".
После вступления в должность президента США Джо Байден установил контакты почти со всеми странами и мировыми лидерами. Но не с Северной Кореей.
Как сообщал телеканал CNN, Вашингтон пытался несколько раз связаться с Пхеньяном, но это ни к чему не привело. Ранее Байден заявлял о своем намерении кардинально пересмотреть политику, проводимую в отношении КНДР.
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