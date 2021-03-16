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Что нельзя делать при ОРВИ — 2 правила от доктора Комаровского
Что нельзя делать при ОРВИ — 2 правила от доктора Комаровского
Медик также рассказал, как сам предпочитает лечиться. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T10:24+0500
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заболевания
здоровье
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился советами, как следует лечиться при вирусных заболеваниях и, главное, что категорически нельзя делать.Об этом медик рассказал на своем YouTube-канале.В первую очередь Комаровский развеял миф о необходимости соблюдения постельного режима. При ОРВИ также не следует принимать противовирусные лекарства. Их эффективность сомнительна, считает врач. Как же тогда лечиться? Комаровский предложил свой метод. Не стоит также пренебрегать промываниями носа — делать это лучше солевыми растворами под давлением, отметил врач. Комаровский подчеркнул, что это средство в разы эффективнее обычного сосудосуживающего препарата.Ранее медик рассказал, как не "проморгать" пневмонию. Комаровский назвал шесть ранних признаков, которые, по его словам, следует знать не для самодиагностики или самолечения, а для того, чтобы понимать, когда пора обратиться за медицинской помощью.
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орви, заболевания, здоровье, лечение

Что нельзя делать при ОРВИ — 2 правила от доктора Комаровского

10:24 16.03.2021 (обновлено: 10:39 16.03.2021)
1414
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрадусник
Градусник - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Медик также рассказал, как сам предпочитает лечиться.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился советами, как следует лечиться при вирусных заболеваниях и, главное, что категорически нельзя делать.
Об этом медик рассказал на своем YouTube-канале.
В первую очередь Комаровский развеял миф о необходимости соблюдения постельного режима.
При ОРВИ также не следует принимать противовирусные лекарства. Их эффективность сомнительна, считает врач.
Как же тогда лечиться? Комаровский предложил свой метод.
"Много, много пить, вот это через не хочу. Литрами. Чай, компот, проще всего — чай, много чая. <…> Одеваемся тепло, в комнате максимально прохладно. Прохладно — это идеально где-то около 20 градусов для меня, вот это комфортная температура", — объяснил он.
Не стоит также пренебрегать промываниями носа — делать это лучше солевыми растворами под давлением, отметил врач.
Комаровский подчеркнул, что это средство в разы эффективнее обычного сосудосуживающего препарата.
Ранее медик рассказал, как не "проморгать" пневмонию. Комаровский назвал шесть ранних признаков, которые, по его словам, следует знать не для самодиагностики или самолечения, а для того, чтобы понимать, когда пора обратиться за медицинской помощью.
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