https://uz.sputniknews.ru/20210316/do-rossii-dobralis-dva-ikh-trekh-samykh-opasnykh-shtammov-covid--pora-panikovat-17775687.html
Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
Британский штамм обнаружили в Соединенном Королевстве в сентябре 2020 года, южноафриканский — в октябре, бразильский — в январе 2021-го. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:30+0500
2021-03-16T12:30+0500
2021-03-16T14:53+0500
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коронавирус
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.Также образцы материала были взяты у детей до 5 лет, болеющих тяжелой формой COVID, и у граждан с нетипичными симптомами заболевания. Специалисты изучили результаты анализов в том числе у лиц из крупных эпидемических очагов. Итоги следующие: к настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский. Однако есть и хорошая новость: бразильский штамм, считающийся самым смертоносным и заразным, пока не попал в РФ.Данные три штамма COVID-19 считаются чуть ли не вдове заразнее изначальной формы заболевания, распространившейся в мире. Этим можно объяснить ту невероятную скорость, с которой штаммы распространяются в странах. Как правило, это происходит "завозным" путем.Однако ученые не сидят без дела и стараются противодействовать распространению новых форм COVID. Так, в середине февраля в Роспотребнадзоре зарегистрировали первую тест-систему, которая быстро выявляет "британский" штамм. На диагностику требуется около 40 минут.Как ожидается, эта технология позволит также создать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса и, как следствие, держать эпидситуацию в стране под контролем.
/20201224/Rossiyskie-vaktsiny-ot-COVID-effektivny-protiv-novogo-shtamma--Rospotrebnadzor-15673691.html
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пандемия, коронавирус, роспотребнадзор
Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
12:30 16.03.2021 (обновлено: 14:53 16.03.2021)
Британский штамм обнаружили в Соединенном Королевстве в сентябре 2020 года, южноафриканский — в октябре, бразильский — в январе 2021-го.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.
Также образцы материала были взяты у детей до 5 лет, болеющих тяжелой формой COVID, и у граждан с нетипичными симптомами заболевания. Специалисты изучили результаты анализов в том числе у лиц из крупных эпидемических очагов.
Итоги следующие: к настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский.
Однако есть и хорошая новость: бразильский штамм, считающийся самым смертоносным и заразным, пока не попал в РФ.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не обнаружено. В 16 случаях выявлены другие мутации", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Данные три штамма COVID-19 считаются чуть ли не вдове заразнее изначальной формы заболевания, распространившейся в мире. Этим можно объяснить ту невероятную скорость, с которой штаммы распространяются в странах. Как правило, это происходит "завозным" путем.
Однако ученые не сидят без дела и стараются противодействовать распространению новых форм COVID.
Так, в середине февраля в Роспотребнадзоре зарегистрировали
первую тест-систему, которая быстро выявляет "британский" штамм. На диагностику требуется около 40 минут.
Как ожидается, эта технология позволит также создать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса и, как следствие, держать эпидситуацию в стране под контролем.