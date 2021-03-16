https://uz.sputniknews.ru/20210316/do-rossii-dobralis-dva-ikh-trekh-samykh-opasnykh-shtammov-covid--pora-panikovat-17775687.html

Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России

Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России

Британский штамм обнаружили в Соединенном Королевстве в сентябре 2020 года, южноафриканский — в октябре, бразильский — в январе 2021-го. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T12:30+0500

2021-03-16T12:30+0500

2021-03-16T14:53+0500

россия

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роспотребнадзор

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В России зафиксированы первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последнее время в стране были взяты 8 159 анализов у граждан, которые представляют потенциальную угрозу — это, к примеру, лица, прибывшие из-за рубежа или же имеющие симптомы повторного заражения.Также образцы материала были взяты у детей до 5 лет, болеющих тяжелой формой COVID, и у граждан с нетипичными симптомами заболевания. Специалисты изучили результаты анализов в том числе у лиц из крупных эпидемических очагов. Итоги следующие: к настоящему моменту, до РФ добрались два новых штамма коронавируса — южноафриканский и британский. Однако есть и хорошая новость: бразильский штамм, считающийся самым смертоносным и заразным, пока не попал в РФ.Данные три штамма COVID-19 считаются чуть ли не вдове заразнее изначальной формы заболевания, распространившейся в мире. Этим можно объяснить ту невероятную скорость, с которой штаммы распространяются в странах. Как правило, это происходит "завозным" путем.Однако ученые не сидят без дела и стараются противодействовать распространению новых форм COVID. Так, в середине февраля в Роспотребнадзоре зарегистрировали первую тест-систему, которая быстро выявляет "британский" штамм. На диагностику требуется около 40 минут.Как ожидается, эта технология позволит также создать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса и, как следствие, держать эпидситуацию в стране под контролем.

/20201224/Rossiyskie-vaktsiny-ot-COVID-effektivny-protiv-novogo-shtamma--Rospotrebnadzor-15673691.html

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