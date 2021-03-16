Бренд Gucci выпустил виртуальные кроссовки вместе с компанией из Беларуси

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Известный бренд Gucci представил виртуальные кроссовки вместе с диджитал компанией из Беларуси, сообщает Business of Fashion.Новые кроссовки сделаны ярко-зеленого цвета с розовыми и голубыми деталями.Известно, что беларусская компания Wanna специализируется на создании AR-технологий для диджитал-примерки обуви и часов. К ребятам из этой команды не раз обращались такие бренды, как Puma, Reebok, Snapchat.Напомним, что в 2020 году у каждого появилась возможность заказывать виртуальную одежду. Как это происходит: пользователь выбирает понравившуюся модель как в обычном интернет-магазине, потом загружает свое изображение и оплачивает товар.После оформления заказа разработчики создают 3D-модель, и клиент получает CGI изображение самого себя в купленной одежде. Эксперты полагают, что если сегодня это может показаться нелепым, то в уже в скором времени будет существовать практика надевать на себя оцифрованный деловой костюм во время переговоров или конференции в Zoom.
Новые кроссовки сделаны ярко-зеленого цвета с розовыми и голубыми деталями.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Известный бренд Gucci представил виртуальные кроссовки вместе с диджитал компанией из Беларуси, сообщает Business of Fashion.
Новые кроссовки сделаны ярко-зеленого цвета с розовыми и голубыми деталями.
Стоимость пары кроссовок в приложении Gucci составляет 11,99 доллара.
Известно, что беларусская компания Wanna специализируется на создании AR-технологий для диджитал-примерки обуви и часов. К ребятам из этой команды не раз обращались такие бренды, как Puma, Reebok, Snapchat.
Напомним, что в 2020 году у каждого появилась возможность заказывать виртуальную одежду. Как это происходит: пользователь выбирает понравившуюся модель как в обычном интернет-магазине, потом загружает свое изображение и оплачивает товар.
После оформления заказа разработчики создают 3D-модель, и клиент получает CGI изображение самого себя в купленной одежде.
Эксперты полагают, что если сегодня это может показаться нелепым, то в уже в скором времени будет существовать практика надевать на себя оцифрованный деловой костюм во время переговоров или конференции в Zoom.