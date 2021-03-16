https://uz.sputniknews.ru/20210316/gucci-vypustil-virtualnye-krossovki-vmeste-s-kompaniey-iz-belarusi-17785554.html

Бренд Gucci выпустил виртуальные кроссовки вместе с компанией из Беларуси

Бренд Gucci выпустил виртуальные кроссовки вместе с компанией из Беларуси

Новые кроссовки сделаны ярко-зеленого цвета с розовыми и голубыми деталями. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T15:36+0500

2021-03-16T15:36+0500

2021-03-16T16:08+0500

в мире

кроссовки

мода

беларусь

одежда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17785507_0:111:3242:1935_1920x0_80_0_0_13ac51a7941ffb42a86107247ddb5be0.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Известный бренд Gucci представил виртуальные кроссовки вместе с диджитал компанией из Беларуси, сообщает Business of Fashion.Новые кроссовки сделаны ярко-зеленого цвета с розовыми и голубыми деталями.Известно, что беларусская компания Wanna специализируется на создании AR-технологий для диджитал-примерки обуви и часов. К ребятам из этой команды не раз обращались такие бренды, как Puma, Reebok, Snapchat.Напомним, что в 2020 году у каждого появилась возможность заказывать виртуальную одежду. Как это происходит: пользователь выбирает понравившуюся модель как в обычном интернет-магазине, потом загружает свое изображение и оплачивает товар.После оформления заказа разработчики создают 3D-модель, и клиент получает CGI изображение самого себя в купленной одежде. Эксперты полагают, что если сегодня это может показаться нелепым, то в уже в скором времени будет существовать практика надевать на себя оцифрованный деловой костюм во время переговоров или конференции в Zoom.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

кроссовки, мода, беларусь, одежда