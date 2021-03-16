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https://uz.sputniknews.ru/20210316/kak-poluchit-grant-na-uchebu-v-rossii--rasskazhut-na-onlayn-vystavke-17784966.html
Как получить грант на учебу в России — расскажут на онлайн-выставке
Как получить грант на учебу в России — расскажут на онлайн-выставке
По данным Минобра России, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в вузах РФ в 2019/2020 учебном году, превышало 35 тысяч (для сравнения: в 2015 году — 14... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T15:53+0500
2021-03-16T15:53+0500
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высшее образование
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образование
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ежегодная образовательная выставка InternationalEducationFair пройдет с 25 марта до 3 апреля в онлайн-формате, сообщила НКО Bolashaq Development Fund — организатор мероприятия.На выставке будут представлены вузы России, США, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Финляндии и других стран."У каждого посетителя будет возможность ознакомиться с презентациями вузов, посетить стенды университетов, получить личную консультацию представителя вуза и узнать, как можно стать обладателем одного из 20 тысяч образовательных грантов", — говорится в релизе.По данным Министерства науки и высшего образования России, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в вузах РФ в 2019/2020 учебном году, превышало 35 тысяч (для сравнения: в 2015 году — 14 тысяч). В тройку самых востребованных среди граждан РУз специальностей входили "Ядерная физика", "Экономика", "Лечебное дело".За последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.
/20200924/Pochemu-v-Uzbekistane-rastet-spros-na-uchebu-v-Rossii-Mnenie-eksperta-15049382.html
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высшее образование, вузы, образование

Как получить грант на учебу в России — расскажут на онлайн-выставке

15:53 16.03.2021
1335
© Unspalash / Sebastian MantelНоутбук
Ноутбук - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Unspalash / Sebastian Mantel
По данным Минобра России, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в вузах РФ в 2019/2020 учебном году, превышало 35 тысяч (для сравнения: в 2015 году — 14 тысяч).
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ежегодная образовательная выставка InternationalEducationFair пройдет с 25 марта до 3 апреля в онлайн-формате, сообщила НКО Bolashaq Development Fund — организатор мероприятия.
На выставке будут представлены вузы России, США, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Финляндии и других стран.
"У каждого посетителя будет возможность ознакомиться с презентациями вузов, посетить стенды университетов, получить личную консультацию представителя вуза и узнать, как можно стать обладателем одного из 20 тысяч образовательных грантов", — говорится в релизе.
Девушка с книгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2020
Россия
Почему в Узбекистане растет спрос на учебу в России? Мнение эксперта
24 Сентября 2020, 21:44
2242
По данным Министерства науки и высшего образования России, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в вузах РФ в 2019/2020 учебном году, превышало 35 тысяч (для сравнения: в 2015 году — 14 тысяч). В тройку самых востребованных среди граждан РУз специальностей входили "Ядерная физика", "Экономика", "Лечебное дело".
За последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.
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