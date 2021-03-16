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Как Узбекистан прожил год с коронавирусом
Как Узбекистан прожил год с коронавирусом
Шестнадцатого марта исполняется ровно год, как республика объявила о карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. С того времени страна... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T09:54+0500
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пандемия
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
карантин
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пандемия, фото, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, карантин, узбекистан

Как Узбекистан прожил год с коронавирусом

09:54 16.03.2021 (обновлено: 10:14 16.03.2021)
733
Шестнадцатого марта исполняется ровно год, как республика объявила о карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. С того времени страна пережила два локдауна и уже стала возвращаться к привычной жизни. Вспомним, как это было, в нашей фотоленте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

15 марта в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в тот же день официально заявил на тот момент главный санитарный врач страны и директор Агентства санэпидемблагополучия при Минздраве Бахром Алматов.

15 марта в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в тот же день официально заявил на тот момент главный санитарный врач страны и директор Агентства санэпидемблагополучия при Минздраве Бахром Алматов. - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

15 марта в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в тот же день официально заявил на тот момент главный санитарный врач страны и директор Агентства санэпидемблагополучия при Минздраве Бахром Алматов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Уже со следующего дня страна ввела локдаун. Временно закрылись вузы, школы, детсады. Все массовые мероприятия отменили, в том числе празднование Навруза. Гражданам рекомендовали избегать людных мест. Улицы городов опустели.

Уже со следующего дня страна ввела локдаун. Временно закрылись вузы, школы, детсады. Все массовые мероприятия отменили, в том числе празднование Навруза. Гражданам рекомендовали избегать людных мест. Улицы городов опустели. - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Уже со следующего дня страна ввела локдаун. Временно закрылись вузы, школы, детсады. Все массовые мероприятия отменили, в том числе празднование Навруза. Гражданам рекомендовали избегать людных мест. Улицы городов опустели.

© Узбекские авиалинии

Закрылись границы. Правительство приостановило авиа- и автодорожное сообщение со всеми странами. Гражданам запретили покидать республику, а иностранцам — посещать ее.

Закрылись границы. Правительство приостановило авиа- и автодорожное сообщение со всеми странами. Гражданам запретили покидать республику, а иностранцам — посещать ее. - Sputnik Узбекистан
3/20
© Узбекские авиалинии

Закрылись границы. Правительство приостановило авиа- и автодорожное сообщение со всеми странами. Гражданам запретили покидать республику, а иностранцам — посещать ее.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На въездах между регионами страны вновь заработали блокпосты.

На въездах между регионами страны вновь заработали блокпосты. - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На въездах между регионами страны вновь заработали блокпосты.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Все автомобили, проходящие через них, обрабатываются дезинфицирующим раствором. Передвигаться между регионами без уважительных причин запрещается.

Все автомобили, проходящие через них, обрабатываются дезинфицирующим раствором. Передвигаться между регионами без уважительных причин запрещается. - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Все автомобили, проходящие через них, обрабатываются дезинфицирующим раствором. Передвигаться между регионами без уважительных причин запрещается.

© Sputnik

В стране ввели масочный режим, который действует до сих пор. Однако не все его беспрекословно соблюдали. За его нарушение ввели серьезные штрафы.

В стране ввели масочный режим, который действует до сих пор. Однако не все его беспрекословно соблюдали. За его нарушение ввели серьезные штрафы. - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik

В стране ввели масочный режим, который действует до сих пор. Однако не все его беспрекословно соблюдали. За его нарушение ввели серьезные штрафы.

© Минтранс

Дезинфицирующие вещества сотрудники санэпидемслужбы распыляют во всех общественных местах для сдерживания распространения COVID-19.

Дезинфицирующие вещества сотрудники санэпидемслужбы распыляют во всех общественных местах для сдерживания распространения COVID-19. - Sputnik Узбекистан
7/20
© Минтранс

Дезинфицирующие вещества сотрудники санэпидемслужбы распыляют во всех общественных местах для сдерживания распространения COVID-19.

© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Между тем за пределами Узбекистана в связи с закрытием госграниц остались тысячи трудовых мигрантов. Вернуться на родину они могли на специально организованных чартерных авиа- и железнодорожных рейсах.

Между тем за пределами Узбекистана в связи с закрытием госграниц остались тысячи трудовых мигрантов. Вернуться на родину они могли на специально организованных чартерных авиа- и железнодорожных рейсах. - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
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Между тем за пределами Узбекистана в связи с закрытием госграниц остались тысячи трудовых мигрантов. Вернуться на родину они могли на специально организованных чартерных авиа- и железнодорожных рейсах.

© Министерство здравоохранения Узбекистана

В самом же Узбекистане стали создаваться карантинные зоны. По мере увеличения количества зараженных для их лечения стали приспосабливать действующие медучреждения. В сжатые сроки по стране стали появляться новые инфекционные госпитали.

В самом же Узбекистане стали создаваться карантинные зоны. По мере увеличения количества зараженных для их лечения стали приспосабливать действующие медучреждения. В сжатые сроки по стране стали появляться новые инфекционные госпитали. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Министерство здравоохранения Узбекистана

В самом же Узбекистане стали создаваться карантинные зоны. По мере увеличения количества зараженных для их лечения стали приспосабливать действующие медучреждения. В сжатые сроки по стране стали появляться новые инфекционные госпитали.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Неравнодушные граждане по всей стране стали оказывать помощь нуждающимся и одиноким людям, которых локдаун застал врасплох. Вскоре эта инициатива переросла в волонтерское движение, охватившее всю страну.

Неравнодушные граждане по всей стране стали оказывать помощь нуждающимся и одиноким людям, которых локдаун застал врасплох. Вскоре эта инициатива переросла в волонтерское движение, охватившее всю страну. - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Неравнодушные граждане по всей стране стали оказывать помощь нуждающимся и одиноким людям, которых локдаун застал врасплох. Вскоре эта инициатива переросла в волонтерское движение, охватившее всю страну.

© Хокимият г. Ташкента

Его назвали Единым координационным центром, у которого появилась своя горячая линия. В день на нее пытались дозвониться до 180 тыс. человек.

Его назвали Единым координационным центром, у которого появилась своя горячая линия. В день на нее пытались дозвониться до 180 тыс. человек. - Sputnik Узбекистан
11/20
© Хокимият г. Ташкента

Его назвали Единым координационным центром, у которого появилась своя горячая линия. В день на нее пытались дозвониться до 180 тыс. человек.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К волонтерам контакт-центра примкнула и заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан. Она признавалась, что на звонящих это производило определенный эффект, ведь в разговоре в такой момент важна каждая деталь. Иногда приходилось петь, но не долго - было слишком много обращений.

К волонтерам контакт-центра примкнула и заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан. Она признавалась, что на звонящих это производило определенный эффект, ведь в разговоре в такой момент важна каждая деталь. Иногда приходилось петь, но не долго - было слишком много обращений. - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К волонтерам контакт-центра примкнула и заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан. Она признавалась, что на звонящих это производило определенный эффект, ведь в разговоре в такой момент важна каждая деталь. Иногда приходилось петь, но не долго - было слишком много обращений.

© Минздрав Узбекистана

Всеми силами с неизвестным вирусом боролись узбекистанские врачи. Каждая спасенная жизнь для них воспринимается как личная победа. Поэтому выписывающихся из больниц пациентов провожали с почестями, практически всем составом.

Всеми силами с неизвестным вирусом боролись узбекистанские врачи. Каждая спасенная жизнь для них воспринимается как личная победа. Поэтому выписывающихся из больниц пациентов провожали с почестями, практически всем составом. - Sputnik Узбекистан
13/20
© Минздрав Узбекистана

Всеми силами с неизвестным вирусом боролись узбекистанские врачи. Каждая спасенная жизнь для них воспринимается как личная победа. Поэтому выписывающихся из больниц пациентов провожали с почестями, практически всем составом.

© Пресс-служба Министерства здравоохранения

В борьбе с коронавирусом помощь своим узбекским коллегам оказали российские врачи.

В борьбе с коронавирусом помощь своим узбекским коллегам оказали российские врачи. - Sputnik Узбекистан
14/20
© Пресс-служба Министерства здравоохранения

В борьбе с коронавирусом помощь своим узбекским коллегам оказали российские врачи.

© Sputnik

В настоящее время, после двух локдаунов, ситуация в стране стабилизировалась. С 15 августа Узбекистан стал выходить из коронавирусной комы, постепенно ослабляя карантин.

В настоящее время, после двух локдаунов, ситуация в стране стабилизировалась. С 15 августа Узбекистан стал выходить из коронавирусной комы, постепенно ослабляя карантин. - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik

В настоящее время, после двух локдаунов, ситуация в стране стабилизировалась. С 15 августа Узбекистан стал выходить из коронавирусной комы, постепенно ослабляя карантин.

© Sputnik

На сегодня ограничений практически не осталось. О пылающей в мире пандемии напоминает лишь один атрибут, вошедший в гардероб каждого узбекистанца, - медицинская маска.

На сегодня ограничений практически не осталось. О пылающей в мире пандемии напоминает лишь один атрибут, вошедший в гардероб каждого узбекистанца, - медицинская маска. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik

На сегодня ограничений практически не осталось. О пылающей в мире пандемии напоминает лишь один атрибут, вошедший в гардероб каждого узбекистанца, - медицинская маска.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Однако 15 марта 2021-го ситуация начала обостряться. Ровно через год после появления в стране первого случая инфицирования столичные власти заявили о резком росте заболеваемости в Ташкенте. На карантин закрыли детсад №117 в Алмазарском районе. На дистанционное обучение с 16 марта вновь отправляются ученики всех школ Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов столицы.

Однако 15 марта 2021-го ситуация начала обостряться. Ровно через год после появления в стране первого случая инфицирования столичные власти заявили о резком росте заболеваемости в Ташкенте. На карантин закрыли детсад №117 в Алмазарском районе. На дистанционное обучение с 16 марта вновь отправляются ученики всех школ Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов столицы. - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Однако 15 марта 2021-го ситуация начала обостряться. Ровно через год после появления в стране первого случая инфицирования столичные власти заявили о резком росте заболеваемости в Ташкенте. На карантин закрыли детсад №117 в Алмазарском районе. На дистанционное обучение с 16 марта вновь отправляются ученики всех школ Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов столицы.

© Минпромторг РФ

Справиться с ситуацией может помочь массовая вакцинация населения. Правительство планирует начать ее в марте, в том числе российским препаратом Sputnik V.

Справиться с ситуацией может помочь массовая вакцинация населения. Правительство планирует начать ее в марте, в том числе российским препаратом Sputnik V. - Sputnik Узбекистан
18/20
© Минпромторг РФ

Справиться с ситуацией может помочь массовая вакцинация населения. Правительство планирует начать ее в марте, в том числе российским препаратом Sputnik V.

© Sputnik / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Образцы российской вакцины в республику в декабре 2020 года доставил лично глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В феврале 2021-го она прошла сертификацию и была одобрена к массовому применению в Узбекистане. В данное время принимаются практические меры по закупке одного миллиона доз этой вакцины.

Образцы российской вакцины в республику в декабре 2020 года доставил лично глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В феврале 2021-го она прошла сертификацию и была одобрена к массовому применению в Узбекистане. В данное время принимаются практические меры по закупке одного миллиона доз этой вакцины. - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Сергей Мамонтов
/
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Образцы российской вакцины в республику в декабре 2020 года доставил лично глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В феврале 2021-го она прошла сертификацию и была одобрена к массовому применению в Узбекистане. В данное время принимаются практические меры по закупке одного миллиона доз этой вакцины.

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Несмотря на усилия врачей, за этот год коронавирусная инфекция унесла жизни 622 узбекистанцев.

Несмотря на усилия врачей, за этот год коронавирусная инфекция унесла жизни 622 узбекистанцев. - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Несмотря на усилия врачей, за этот год коронавирусная инфекция унесла жизни 622 узбекистанцев.

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