Как Узбекистан прожил год с коронавирусом

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К волонтерам контакт-центра примкнула и заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан. Она признавалась, что на звонящих это производило определенный эффект, ведь в разговоре в такой момент важна каждая деталь. Иногда приходилось петь, но не долго - было слишком много обращений.