Как Узбекистан прожил год с коронавирусом

15 марта в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в тот же день официально заявил на тот момент главный санитарный врач страны и директор Агентства санэпидемблагополучия при Минздраве Бахром Алматов.
15 марта в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в тот же день официально заявил на тот момент главный санитарный врач страны и директор Агентства санэпидемблагополучия при Минздраве Бахром Алматов.
Уже со следующего дня страна ввела локдаун. Временно закрылись вузы, школы, детсады. Все массовые мероприятия отменили, в том числе празднование Навруза. Гражданам рекомендовали избегать людных мест. Улицы городов опустели.
Уже со следующего дня страна ввела локдаун. Временно закрылись вузы, школы, детсады. Все массовые мероприятия отменили, в том числе празднование Навруза. Гражданам рекомендовали избегать людных мест. Улицы городов опустели.
Закрылись границы. Правительство приостановило авиа- и автодорожное сообщение со всеми странами. Гражданам запретили покидать республику, а иностранцам — посещать ее.
Закрылись границы. Правительство приостановило авиа- и автодорожное сообщение со всеми странами. Гражданам запретили покидать республику, а иностранцам — посещать ее.
На въездах между регионами страны вновь заработали блокпосты.
На въездах между регионами страны вновь заработали блокпосты.
Все автомобили, проходящие через них, обрабатываются дезинфицирующим раствором. Передвигаться между регионами без уважительных причин запрещается.
Все автомобили, проходящие через них, обрабатываются дезинфицирующим раствором. Передвигаться между регионами без уважительных причин запрещается.
В стране ввели масочный режим, который действует до сих пор. Однако не все его беспрекословно соблюдали. За его нарушение ввели серьезные штрафы.
В стране ввели масочный режим, который действует до сих пор. Однако не все его беспрекословно соблюдали. За его нарушение ввели серьезные штрафы.
Дезинфицирующие вещества сотрудники санэпидемслужбы распыляют во всех общественных местах для сдерживания распространения COVID-19.
Дезинфицирующие вещества сотрудники санэпидемслужбы распыляют во всех общественных местах для сдерживания распространения COVID-19.
Между тем за пределами Узбекистана в связи с закрытием госграниц остались тысячи трудовых мигрантов. Вернуться на родину они могли на специально организованных чартерных авиа- и железнодорожных рейсах.
Между тем за пределами Узбекистана в связи с закрытием госграниц остались тысячи трудовых мигрантов. Вернуться на родину они могли на специально организованных чартерных авиа- и железнодорожных рейсах.
В самом же Узбекистане стали создаваться карантинные зоны. По мере увеличения количества зараженных для их лечения стали приспосабливать действующие медучреждения. В сжатые сроки по стране стали появляться новые инфекционные госпитали.
В самом же Узбекистане стали создаваться карантинные зоны. По мере увеличения количества зараженных для их лечения стали приспосабливать действующие медучреждения. В сжатые сроки по стране стали появляться новые инфекционные госпитали.
Неравнодушные граждане по всей стране стали оказывать помощь нуждающимся и одиноким людям, которых локдаун застал врасплох. Вскоре эта инициатива переросла в волонтерское движение, охватившее всю страну.
Неравнодушные граждане по всей стране стали оказывать помощь нуждающимся и одиноким людям, которых локдаун застал врасплох. Вскоре эта инициатива переросла в волонтерское движение, охватившее всю страну.
Его назвали Единым координационным центром, у которого появилась своя горячая линия. В день на нее пытались дозвониться до 180 тыс. человек.
Его назвали Единым координационным центром, у которого появилась своя горячая линия. В день на нее пытались дозвониться до 180 тыс. человек.
К волонтерам контакт-центра примкнула и заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан. Она признавалась, что на звонящих это производило определенный эффект, ведь в разговоре в такой момент важна каждая деталь. Иногда приходилось петь, но не долго - было слишком много обращений.
К волонтерам контакт-центра примкнула и заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан. Она признавалась, что на звонящих это производило определенный эффект, ведь в разговоре в такой момент важна каждая деталь. Иногда приходилось петь, но не долго - было слишком много обращений.
Всеми силами с неизвестным вирусом боролись узбекистанские врачи. Каждая спасенная жизнь для них воспринимается как личная победа. Поэтому выписывающихся из больниц пациентов провожали с почестями, практически всем составом.
Всеми силами с неизвестным вирусом боролись узбекистанские врачи. Каждая спасенная жизнь для них воспринимается как личная победа. Поэтому выписывающихся из больниц пациентов провожали с почестями, практически всем составом.
В борьбе с коронавирусом помощь своим узбекским коллегам оказали российские врачи.
В борьбе с коронавирусом помощь своим узбекским коллегам оказали российские врачи.
В настоящее время, после двух локдаунов, ситуация в стране стабилизировалась. С 15 августа Узбекистан стал выходить из коронавирусной комы, постепенно ослабляя карантин.
В настоящее время, после двух локдаунов, ситуация в стране стабилизировалась. С 15 августа Узбекистан стал выходить из коронавирусной комы, постепенно ослабляя карантин.
На сегодня ограничений практически не осталось. О пылающей в мире пандемии напоминает лишь один атрибут, вошедший в гардероб каждого узбекистанца, - медицинская маска.
На сегодня ограничений практически не осталось. О пылающей в мире пандемии напоминает лишь один атрибут, вошедший в гардероб каждого узбекистанца, - медицинская маска.
Однако 15 марта 2021-го ситуация начала обостряться. Ровно через год после появления в стране первого случая инфицирования столичные власти заявили о резком росте заболеваемости в Ташкенте. На карантин закрыли детсад №117 в Алмазарском районе. На дистанционное обучение с 16 марта вновь отправляются ученики всех школ Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов столицы.
Однако 15 марта 2021-го ситуация начала обостряться. Ровно через год после появления в стране первого случая инфицирования столичные власти заявили о резком росте заболеваемости в Ташкенте. На карантин закрыли детсад №117 в Алмазарском районе. На дистанционное обучение с 16 марта вновь отправляются ученики всех школ Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов столицы.
Справиться с ситуацией может помочь массовая вакцинация населения. Правительство планирует начать ее в марте, в том числе российским препаратом Sputnik V.
Справиться с ситуацией может помочь массовая вакцинация населения. Правительство планирует начать ее в марте, в том числе российским препаратом Sputnik V.
Образцы российской вакцины в республику в декабре 2020 года доставил лично глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В феврале 2021-го она прошла сертификацию и была одобрена к массовому применению в Узбекистане. В данное время принимаются практические меры по закупке одного миллиона доз этой вакцины.
Образцы российской вакцины в республику в декабре 2020 года доставил лично глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В феврале 2021-го она прошла сертификацию и была одобрена к массовому применению в Узбекистане. В данное время принимаются практические меры по закупке одного миллиона доз этой вакцины.
Несмотря на усилия врачей, за этот год коронавирусная инфекция унесла жизни 622 узбекистанцев.
Несмотря на усилия врачей, за этот год коронавирусная инфекция унесла жизни 622 узбекистанцев.