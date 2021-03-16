Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, в результате один из них попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Инцидент произошел утром 9 марта. Между 16-летним Акмалом Н. и 17-летним Ойбеком А. произошел конфликт, и они решили помериться силами.Десятиклассник Акмал Н. ударил оппонента-одиннадцатиклассника кулаком в челюсть, тот упал на землю. Позднее у парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.В отношении Акмала Н. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК РУз. Его привлекли в качестве подозреваемого.Юноше грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на такой же период.
Юноши решили помериться силами, в результате одному из них понадобилась госпитализация.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, в результате один из них попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел утром 9 марта. Между 16-летним Акмалом Н. и 17-летним Ойбеком А. произошел конфликт, и они решили помериться силами.
Десятиклассник Акмал Н. ударил оппонента-одиннадцатиклассника кулаком в челюсть, тот упал на землю. Позднее у парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.
В отношении Акмала Н. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК РУз. Его привлекли в качестве подозреваемого.
Юноше грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на такой же период.