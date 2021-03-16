https://uz.sputniknews.ru/20210316/kulakom-v-chelyust-chem-obernulsya-konflikt-mezhdu-shkolnikami-v-angrene-17771806.html

Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене

Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене

Юноши решили помериться силами, в результате одному из них понадобилась госпитализация. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T09:54+0500

2021-03-16T09:54+0500

2021-03-16T09:59+0500

происшествия

драка

школьники

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1050/46/10504618_24:0:1375:760_1920x0_80_0_0_d7454b55f6902f0d5bd60234311308bb.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, в результате один из них попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Инцидент произошел утром 9 марта. Между 16-летним Акмалом Н. и 17-летним Ойбеком А. произошел конфликт, и они решили помериться силами.Десятиклассник Акмал Н. ударил оппонента-одиннадцатиклассника кулаком в челюсть, тот упал на землю. Позднее у парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.В отношении Акмала Н. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК РУз. Его привлекли в качестве подозреваемого.Юноше грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на такой же период.

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

драка, школьники, ташкентская область