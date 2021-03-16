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https://uz.sputniknews.ru/20210316/kulakom-v-chelyust-chem-obernulsya-konflikt-mezhdu-shkolnikami-v-angrene-17771806.html
Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене
Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене
Юноши решили помериться силами, в результате одному из них понадобилась госпитализация. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T09:54+0500
2021-03-16T09:59+0500
происшествия
драка
школьники
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, в результате один из них попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Инцидент произошел утром 9 марта. Между 16-летним Акмалом Н. и 17-летним Ойбеком А. произошел конфликт, и они решили помериться силами.Десятиклассник Акмал Н. ударил оппонента-одиннадцатиклассника кулаком в челюсть, тот упал на землю. Позднее у парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.В отношении Акмала Н. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК РУз. Его привлекли в качестве подозреваемого.Юноше грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на такой же период.
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драка, школьники, ташкентская область

Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене

09:54 16.03.2021 (обновлено: 09:59 16.03.2021)
1269
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Кулак
Кулак - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Юноши решили помериться силами, в результате одному из них понадобилась госпитализация.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, в результате один из них попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел утром 9 марта. Между 16-летним Акмалом Н. и 17-летним Ойбеком А. произошел конфликт, и они решили помериться силами.
Десятиклассник Акмал Н. ударил оппонента-одиннадцатиклассника кулаком в челюсть, тот упал на землю. Позднее у парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.
В отношении Акмала Н. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК РУз. Его привлекли в качестве подозреваемого.
Юноше грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на такой же период.
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