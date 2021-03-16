Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Молодую жительницу Навои продали в Турцию за долги, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году 52-летняя ташкентка пообещала девушке работу в одном из продовольственных магазинов столицы, однако вместо этого увезла ее в Турцию. Там она продала девушку за свой долг.Следственное управление при УВД Навоийской области возбудило уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 135 ("Торговля людьми, с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей") УК РУз.Идет расследование.В конце января в аэропорту Ташкента задержали двух женщин, собиравшихся отправить девушку в Турцию для занятия проституцией.
Потерпевшей пообещали работу в Ташкенте, а вместо этого увезли за границу.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Молодую жительницу Навои продали в Турцию за долги, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году 52-летняя ташкентка пообещала девушке работу в одном из продовольственных магазинов столицы, однако вместо этого увезла ее в Турцию. Там она продала девушку за свой долг.
Следственное управление при УВД Навоийской области возбудило уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 135 ("Торговля людьми, с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей") УК РУз.
Идет расследование.
В конце января в аэропорту Ташкента задержали двух женщин, собиравшихся отправить девушку в Турцию для занятия проституцией.