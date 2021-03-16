https://uz.sputniknews.ru/20210316/moloduyu-uzbekistanku-prodali-v-turtsiyu-za-dolgi-17774888.html

Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги

Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги

Потерпевшей пообещали работу в Ташкенте, а вместо этого увезли за границу. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T11:41+0500

2021-03-16T11:41+0500

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происшествия

девушка

торговля людьми

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Молодую жительницу Навои продали в Турцию за долги, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году 52-летняя ташкентка пообещала девушке работу в одном из продовольственных магазинов столицы, однако вместо этого увезла ее в Турцию. Там она продала девушку за свой долг.Следственное управление при УВД Навоийской области возбудило уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 135 ("Торговля людьми, с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей") УК РУз.Идет расследование.В конце января в аэропорту Ташкента задержали двух женщин, собиравшихся отправить девушку в Турцию для занятия проституцией.

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девушка, торговля людьми, узбекистан