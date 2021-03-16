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Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги
Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги
Потерпевшей пообещали работу в Ташкенте, а вместо этого увезли за границу. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T11:41+0500
2021-03-16T11:41+0500
происшествия
девушка
торговля людьми
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Молодую жительницу Навои продали в Турцию за долги, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году 52-летняя ташкентка пообещала девушке работу в одном из продовольственных магазинов столицы, однако вместо этого увезла ее в Турцию. Там она продала девушку за свой долг.Следственное управление при УВД Навоийской области возбудило уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 135 ("Торговля людьми, с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей") УК РУз.Идет расследование.В конце января в аэропорту Ташкента задержали двух женщин, собиравшихся отправить девушку в Турцию для занятия проституцией.
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девушка, торговля людьми, узбекистан

Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги

11:41 16.03.2021
1087
© Unsplash / Dev Asangbam Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Unsplash / Dev Asangbam
Потерпевшей пообещали работу в Ташкенте, а вместо этого увезли за границу.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Молодую жительницу Навои продали в Турцию за долги, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году 52-летняя ташкентка пообещала девушке работу в одном из продовольственных магазинов столицы, однако вместо этого увезла ее в Турцию. Там она продала девушку за свой долг.
Следственное управление при УВД Навоийской области возбудило уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 135 ("Торговля людьми, с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей") УК РУз.
Идет расследование.
В конце января в аэропорту Ташкента задержали двух женщин, собиравшихся отправить девушку в Турцию для занятия проституцией.
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