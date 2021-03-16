https://uz.sputniknews.ru/20210316/moshennik-vymogal-dengi-predstavivshis-sotrudnikom-khokimiyata-17787748.html

Мошенник вымогал деньги, представившись сотрудником хокимията

Мошенник вымогал деньги, представившись сотрудником хокимията

Злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T16:31+0500

2021-03-16T16:31+0500

2021-03-16T16:45+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

хокимият

карши

вымогательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/74/14177490_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b17c8be3bcaf4df60c4af3d6d3f946b.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Карши мошенник планировал заработать на доверии двоих жительниц города. Те встретили его в здании местного хокимията и приняли за работника отдела по вопросам рассмотрения обращений граждан. При этом злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.Обе женщины заплатили ему по 500 долларов якобы для оплаты государственной пошлины при регистрации, но полученные деньги мошенник потратил на собственные нужны, а обещание не выполнил, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек был привлечен в хокимият на общественные работы в качестве помощника. К преступлению он подготовился тщательно, заранее изучив самые наболевшие жалобы, приходящие в хокимият от граждан.По данному факту следственным отделением при УКД ОВД города Карши в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по п. "б" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Следствие продолжается.

/20210219/Kak-moshenniki-obkradyvayut-uzbekskikh-predprinimateley--preduprezhdenie-GP-16043015.html

карши

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

следственный департамент при мвд узбекистана, хокимият, карши, вымогательство