Мошенник вымогал деньги, представившись сотрудником хокимията

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Карши мошенник планировал заработать на доверии двоих жительниц города. Те встретили его в здании местного хокимията и приняли за работника отдела по вопросам рассмотрения обращений граждан. При этом злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.Обе женщины заплатили ему по 500 долларов якобы для оплаты государственной пошлины при регистрации, но полученные деньги мошенник потратил на собственные нужны, а обещание не выполнил, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек был привлечен в хокимият на общественные работы в качестве помощника. К преступлению он подготовился тщательно, заранее изучив самые наболевшие жалобы, приходящие в хокимият от граждан.По данному факту следственным отделением при УКД ОВД города Карши в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по п. "б" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Следствие продолжается.
Злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Карши мошенник планировал заработать на доверии двоих жительниц города. Те встретили его в здании местного хокимията и приняли за работника отдела по вопросам рассмотрения обращений граждан. При этом злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.
Обе женщины заплатили ему по 500 долларов якобы для оплаты государственной пошлины при регистрации, но полученные деньги мошенник потратил на собственные нужны, а обещание не выполнил, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек был привлечен в хокимият на общественные работы в качестве помощника. К преступлению он подготовился тщательно, заранее изучив самые наболевшие жалобы, приходящие в хокимият от граждан.
По данному факту следственным отделением при УКД ОВД города Карши в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по п. "б" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.