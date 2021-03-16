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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210316/moshennik-vymogal-dengi-predstavivshis-sotrudnikom-khokimiyata-17787748.html
Мошенник вымогал деньги, представившись сотрудником хокимията
Мошенник вымогал деньги, представившись сотрудником хокимията
Злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T16:31+0500
2021-03-16T16:45+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
хокимият
карши
вымогательство
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Карши мошенник планировал заработать на доверии двоих жительниц города. Те встретили его в здании местного хокимията и приняли за работника отдела по вопросам рассмотрения обращений граждан. При этом злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.Обе женщины заплатили ему по 500 долларов якобы для оплаты государственной пошлины при регистрации, но полученные деньги мошенник потратил на собственные нужны, а обещание не выполнил, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек был привлечен в хокимият на общественные работы в качестве помощника. К преступлению он подготовился тщательно, заранее изучив самые наболевшие жалобы, приходящие в хокимият от граждан.По данному факту следственным отделением при УКД ОВД города Карши в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по п. "б" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Следствие продолжается.
/20210219/Kak-moshenniki-obkradyvayut-uzbekskikh-predprinimateley--preduprezhdenie-GP-16043015.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, хокимият, карши, вымогательство

Мошенник вымогал деньги, представившись сотрудником хокимията

16:31 16.03.2021 (обновлено: 16:45 16.03.2021)
641
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Карши мошенник планировал заработать на доверии двоих жительниц города. Те встретили его в здании местного хокимията и приняли за работника отдела по вопросам рассмотрения обращений граждан. При этом злоумышленник пообещал заявительницам помощь в получении жилья на льготных условиях без внесения первоначального взноса как малообеспеченным гражданам.
Обе женщины заплатили ему по 500 долларов якобы для оплаты государственной пошлины при регистрации, но полученные деньги мошенник потратил на собственные нужны, а обещание не выполнил, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек был привлечен в хокимият на общественные работы в качестве помощника. К преступлению он подготовился тщательно, заранее изучив самые наболевшие жалобы, приходящие в хокимият от граждан.
Хакер - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
Общество
Как мошенники обкрадывают узбекских предпринимателей — предупреждение ГП
19 Февраля, 16:34
394
По данному факту следственным отделением при УКД ОВД города Карши в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по п. "б" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Следствие продолжается.
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