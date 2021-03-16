Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Погремушка под названием Music lollipop ("Музыкальный леденец") может нанести вред здоровью малышей, предупреждает узбекистанцев пресс-служба Узстандарта.По данным организации, продукция изготовлена в Китае. Она упакована в картонную коробку с блистером. Пластиковое изделие внешне похоже на леденец.
Пластиковое изделие произведено в Китае и упаковано в картонную коробку с блистером.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Погремушка под названием Music lollipop ("Музыкальный леденец") может нанести вред здоровью малышей, предупреждает узбекистанцев пресс-служба Узстандарта.
"Ручка игрушки очень длинная и может застрять во рту у ребенка. Продукция не соответствует необходимым требованиям европейского стандарта EN 71-1 и установленным мерам безопасности", - объяснили в агентстве.
По данным организации, продукция изготовлена в Китае. Она упакована в картонную коробку с блистером. Пластиковое изделие внешне похоже на леденец.