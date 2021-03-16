https://uz.sputniknews.ru/20210316/opasno-dlya-zhizni-v-uzstandart-rekomendovali-ne-pokupat-igrushku-muzykalnyy-ledenets-17777402.html

Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"

Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"

Пластиковое изделие произведено в Китае и упаковано в картонную коробку с блистером. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T12:30+0500

2021-03-16T12:30+0500

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общество

игрушки

узстандарт

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Погремушка под названием Music lollipop ("Музыкальный леденец") может нанести вред здоровью малышей, предупреждает узбекистанцев пресс-служба Узстандарта.По данным организации, продукция изготовлена в Китае. Она упакована в картонную коробку с блистером. Пластиковое изделие внешне похоже на леденец.

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игрушки, узстандарт, узбекистанцы