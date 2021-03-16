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Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"
Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"
Пластиковое изделие произведено в Китае и упаковано в картонную коробку с блистером. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:30+0500
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общество
игрушки
узстандарт
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Погремушка под названием Music lollipop ("Музыкальный леденец") может нанести вред здоровью малышей, предупреждает узбекистанцев пресс-служба Узстандарта.По данным организации, продукция изготовлена в Китае. Она упакована в картонную коробку с блистером. Пластиковое изделие внешне похоже на леденец.
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игрушки, узстандарт, узбекистанцы

Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"

12:30 16.03.2021 (обновлено: 12:36 16.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсправительная колония №6 в Мордовии
Исправительная колония №6 в Мордовии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Пластиковое изделие произведено в Китае и упаковано в картонную коробку с блистером.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Погремушка под названием Music lollipop ("Музыкальный леденец") может нанести вред здоровью малышей, предупреждает узбекистанцев пресс-служба Узстандарта.

"Ручка игрушки очень длинная и может застрять во рту у ребенка. Продукция не соответствует необходимым требованиям европейского стандарта EN 71-1 и установленным мерам безопасности", - объяснили в агентстве.

По данным организации, продукция изготовлена в Китае. Она упакована в картонную коробку с блистером. Пластиковое изделие внешне похоже на леденец.
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