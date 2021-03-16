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Почему после пандемии нельзя возвращаться к экономике, основанной на ископаемом топливе
Почему после пандемии нельзя возвращаться к экономике, основанной на ископаемом топливе
Возрастает понимание того, что сокращение биологического разнообразия природы было одной из причин нынешней глобальной пандемии. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T17:23+0500
2021-03-16T17:23+0500
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пандемия
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топливо
экономика
нефть
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. После пандемии мир не должен возвращаться к экономической модели, основанной на ископаемых видах топлива, используемых в ущерб окружающей среде, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.По ее словам, изменение климата - это масштабный кризис. Поэтому после пандемии не может быть отката, возвращения к экономической активности, основанной на ископаемых видах топлива, используемых в ущерб климату и природе.
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пандемия, коронавирус, топливо, экономика, нефть

Почему после пандемии нельзя возвращаться к экономике, основанной на ископаемом топливе

17:23 16.03.2021
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Нефтяная качалка
© Sputnik / Максим Богодвид
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Возрастает понимание того, что сокращение биологического разнообразия природы было одной из причин нынешней глобальной пандемии.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. После пандемии мир не должен возвращаться к экономической модели, основанной на ископаемых видах топлива, используемых в ущерб окружающей среде, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Возрастает понимание того, что сокращение биологического разнообразия природы было одной из причин нынешней глобальной пандемии. Несмотря на то, что значительные объемы деятельности были заморожены в результате локдаунов, наша планета продолжала нагреваться.
По ее словам, изменение климата - это масштабный кризис. Поэтому после пандемии не может быть отката, возвращения к экономической активности, основанной на ископаемых видах топлива, используемых в ущерб климату и природе.
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