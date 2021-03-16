https://uz.sputniknews.ru/20210316/pochemu-posle-pandemii-nelzya-vozvraschatsya-k-ekonomike-osnovannoy-na-iskopaemom-toplive-17788863.html

Почему после пандемии нельзя возвращаться к экономике, основанной на ископаемом топливе

Почему после пандемии нельзя возвращаться к экономике, основанной на ископаемом топливе

Возрастает понимание того, что сокращение биологического разнообразия природы было одной из причин нынешней глобальной пандемии. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T17:23+0500

2021-03-16T17:23+0500

2021-03-16T17:23+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. После пандемии мир не должен возвращаться к экономической модели, основанной на ископаемых видах топлива, используемых в ущерб окружающей среде, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.По ее словам, изменение климата - это масштабный кризис. Поэтому после пандемии не может быть отката, возвращения к экономической активности, основанной на ископаемых видах топлива, используемых в ущерб климату и природе.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пандемия, коронавирус, топливо, экономика, нефть