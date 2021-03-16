https://uz.sputniknews.ru/20210316/populyarnoe-prilozhenie-clubhouse-zapuskaet-monetizatsiyu-17776302.html

Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию

Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию

Новая программа поможет пользователям зарабатывать на своих шоу, наладить связь с брендами и набрать аудиторию. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T12:19+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Одно из самых популярных на данный момент приложений Clubhouse запускает монетизацию для креаторов, сообщает The Verge.Всего будет выбрано 20 креаторов. Отправить анкету и ознакомиться с правилами программы можно на сайте. Программа будет запущена уже завтра, 17 марта, а заявки принимаются до 31 марта.Напомним, ClubHouse — новое приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.

/20210217/Vkhod-za-million-sumov-v-Uzbekistane-stali-prodavat-invayty-v-Clubhouse-16021156.html

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