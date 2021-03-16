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Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию
Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию
Новая программа поможет пользователям зарабатывать на своих шоу, наладить связь с брендами и набрать аудиторию. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:19+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Одно из самых популярных на данный момент приложений Clubhouse запускает монетизацию для креаторов, сообщает The Verge.Всего будет выбрано 20 креаторов. Отправить анкету и ознакомиться с правилами программы можно на сайте. Программа будет запущена уже завтра, 17 марта, а заявки принимаются до 31 марта.Напомним, ClubHouse — новое приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.
/20210217/Vkhod-za-million-sumov-v-Uzbekistane-stali-prodavat-invayty-v-Clubhouse-16021156.html
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мобильное приложение, приложение, блогер

Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию

12:19 16.03.2021 (обновлено: 12:26 16.03.2021)
489
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПриложение Clubhouse
Приложение Clubhouse - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Приложение Clubhouse
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Новая программа поможет пользователям зарабатывать на своих шоу, наладить связь с брендами и набрать аудиторию.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Одно из самых популярных на данный момент приложений Clubhouse запускает монетизацию для креаторов, сообщает The Verge.

"Новая программа под названием Clubhouse Creator First предоставит пользователям ресурсы, которые помогут им зарабатывать на своих шоу, наладить связь с брендами и набрать аудиторию", - говорится в информации.

Всего будет выбрано 20 креаторов. Отправить анкету и ознакомиться с правилами программы можно на сайте.
Программа будет запущена уже завтра, 17 марта, а заявки принимаются до 31 марта.
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Напомним, ClubHouse — новое приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.
Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.
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