https://uz.sputniknews.ru/20210316/predkarantinnaya-obedalovka-italyantsy-zapolonili-restorany-nakanune-lokdauna-17770474.html

Итальянцы "объели" все рестораны страны накануне локдауна — видео

Итальянцы "объели" все рестораны страны накануне локдауна — видео

Итальянские рестораны оказались переполнены людьми. Посетителей было так много, что некуда было сесть! 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

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Неужели местные жители отмечали какой-то праздник? Нет, дело не вовсе не в празднике, а в повторном локдауне, которые вводится в Риме и других регионах страны.Поэтому местные жители решили провести свой последний выходной "на свободе" с шиком!Подробнее смотрите в видео.

италия

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видео, пандемия, коронавирус, карантин, ресторан, еда, италия