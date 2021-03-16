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Итальянцы "объели" все рестораны страны накануне локдауна — видео
Итальянцы "объели" все рестораны страны накануне локдауна — видео
Итальянские рестораны оказались переполнены людьми. Посетителей было так много, что некуда было сесть! 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
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Неужели местные жители отмечали какой-то праздник? Нет, дело не вовсе не в празднике, а в повторном локдауне, которые вводится в Риме и других регионах страны.Поэтому местные жители решили провести свой последний выходной "на свободе" с шиком!Подробнее смотрите в видео.
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видео, пандемия, коронавирус, карантин, ресторан, еда, италия

Итальянцы "объели" все рестораны страны накануне локдауна — видео

10:15 16.03.2021 (обновлено: 10:42 16.03.2021)
1057
Итальянские рестораны оказались переполнены людьми. Посетителей было так много, что некуда было сесть!
Неужели местные жители отмечали какой-то праздник? Нет, дело не вовсе не в празднике, а в повторном локдауне, которые вводится в Риме и других регионах страны.
Поэтому местные жители решили провести свой последний выходной "на свободе" с шиком!
Подробнее смотрите в видео.
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