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Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей
Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей
В центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:56+0500
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видео
природная катастрофа
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Монголия оказалась в объятиях сильнейшей песчаной бури. Стихийное бедствие унесло жизни шести человек. Свыше восьмидесяти граждан, в том числе кочевые пастухи, числятся пропавшими без вести. Согласно информации Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, гигантские песчаные бури обрушились на большую часть государства с вечера пятницы, 12 марта. Отмечается, что в центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час.&nbsp;В результате природной катастрофы, в некоторых регионах страны была прекращена подача электроэнергии.Ужасающие кадры разбушевавшейся стихии смотрите в сюжете видеоролика.&nbsp;
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природная катастрофа

Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей

18:56 16.03.2021
693
В центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час.
Монголия оказалась в объятиях сильнейшей песчаной бури. Стихийное бедствие унесло жизни шести человек. Свыше восьмидесяти граждан, в том числе кочевые пастухи, числятся пропавшими без вести.

В данный момент в стране продолжаются поисково-спасательные операции. 

Согласно информации Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, гигантские песчаные бури обрушились на большую часть государства с вечера пятницы, 12 марта.
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Отмечается, что в центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час. 
В результате природной катастрофы, в некоторых регионах страны была прекращена подача электроэнергии.
Ужасающие кадры разбушевавшейся стихии смотрите в сюжете видеоролика. 
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