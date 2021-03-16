https://uz.sputniknews.ru/20210316/priroda-razbushevalas-svirepaya-peschanaya-burya-v-mongolii-unesla-zhizni-lyudey-17792483.html

Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей

Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей

В центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T18:56+0500

2021-03-16T18:56+0500

2021-03-16T18:56+0500

видео

природная катастрофа

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Монголия оказалась в объятиях сильнейшей песчаной бури. Стихийное бедствие унесло жизни шести человек. Свыше восьмидесяти граждан, в том числе кочевые пастухи, числятся пропавшими без вести. Согласно информации Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, гигантские песчаные бури обрушились на большую часть государства с вечера пятницы, 12 марта. Отмечается, что в центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час. В результате природной катастрофы, в некоторых регионах страны была прекращена подача электроэнергии.Ужасающие кадры разбушевавшейся стихии смотрите в сюжете видеоролика.

/20200917/Tashkent-nakryla-pylnaya-burya---video-15001556.html

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природная катастрофа