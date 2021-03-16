Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210316/priroda-razbushevalas-svirepaya-peschanaya-burya-v-mongolii-unesla-zhizni-lyudey-17792483.html
Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей
Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей
В центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:56+0500
2021-03-16T18:56+0500
2021-03-16T18:56+0500
видео
природная катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17791548_0:0:1135:638_1920x0_80_0_0_ff4f2929217bcd12aff2a78b0c30fd25.jpg
Монголия оказалась в объятиях сильнейшей песчаной бури. Стихийное бедствие унесло жизни шести человек. Свыше восьмидесяти граждан, в том числе кочевые пастухи, числятся пропавшими без вести. Согласно информации Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, гигантские песчаные бури обрушились на большую часть государства с вечера пятницы, 12 марта. Отмечается, что в центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час. В результате природной катастрофы, в некоторых регионах страны была прекращена подача электроэнергии.Ужасающие кадры разбушевавшейся стихии смотрите в сюжете видеоролика.
/20200917/Tashkent-nakryla-pylnaya-burya---video-15001556.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17791548_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_6d0d47348e6ccadcbbd38ff27ff42f10.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
природная катастрофа
Природа разбушевалась: свирепая песчаная буря в Монголии унесла жизни людей
В центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час.
Монголия оказалась в объятиях сильнейшей песчаной бури. Стихийное бедствие унесло жизни шести человек. Свыше восьмидесяти граждан, в том числе кочевые пастухи, числятся пропавшими без вести.
В данный момент в стране продолжаются поисково-спасательные операции.
Согласно информации Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, гигантские песчаные бури обрушились на большую часть государства с вечера пятницы, 12 марта.
Отмечается, что в центральных и южных провинциях метеостанции фиксировали скорость ветра до 120 километров в час.
В результате природной катастрофы, в некоторых регионах страны была прекращена подача электроэнергии.
Ужасающие кадры разбушевавшейся стихии смотрите в сюжете видеоролика.