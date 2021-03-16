https://uz.sputniknews.ru/20210316/stali-izvestny-sroki-blokirovki-twitter-v-rossii-17789888.html

Стали известны сроки блокировки Twitter в России

Стали известны сроки блокировки Twitter в России

Если в Twitter откажутся удалять запрещенную информацию, то в России действительно перестанут пользоваться популярной соцсетью. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T17:45+0500

2021-03-16T17:45+0500

2021-03-16T18:00+0500

россия

twitter

twitter

twitter

блокировка

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Уже буквально через месяц в России могут заблокировать Twitter, информирует РИА Новости.Еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.Однако в Twitter ответили, что выступают в защиту "открытого Интернета по всему миру" и глубоко обеспокоены "участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн".

/20210315/svodki-s-teatra-gibridnykh-deystviy-17748546.html

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