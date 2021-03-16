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https://uz.sputniknews.ru/20210316/stali-izvestny-sroki-blokirovki-twitter-v-rossii-17789888.html
Стали известны сроки блокировки Twitter в России
Стали известны сроки блокировки Twitter в России
Если в Twitter откажутся удалять запрещенную информацию, то в России действительно перестанут пользоваться популярной соцсетью. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T17:45+0500
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россия
twitter
twitter
twitter
блокировка
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Уже буквально через месяц в России могут заблокировать Twitter, информирует РИА Новости.Еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.Однако в Twitter ответили, что выступают в защиту "открытого Интернета по всему миру" и глубоко обеспокоены "участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн".
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twitter, twitter, twitter, блокировка

Стали известны сроки блокировки Twitter в России

17:45 16.03.2021 (обновлено: 18:00 16.03.2021)
376
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экранах смартфона и планшета
Страница социальной сети Twitter на экранах смартфона и планшета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Если в Twitter откажутся удалять запрещенную информацию, то в России действительно перестанут пользоваться популярной соцсетью.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Уже буквально через месяц в России могут заблокировать Twitter, информирует РИА Новости.

"Это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе. Мы взяли месяц и наблюдаем", - говорится в сообщении замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.

Еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Россия
Сводки с театра гибридных действий
Вчера, 11:42
817
Однако в Twitter ответили, что выступают в защиту "открытого Интернета по всему миру" и глубоко обеспокоены "участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн".
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