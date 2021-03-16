Стали известны сроки блокировки Twitter в России

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Уже буквально через месяц в России могут заблокировать Twitter, информирует РИА Новости.Еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.Однако в Twitter ответили, что выступают в защиту "открытого Интернета по всему миру" и глубоко обеспокоены "участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн".
Если в Twitter откажутся удалять запрещенную информацию, то в России действительно перестанут пользоваться популярной соцсетью.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Уже буквально через месяц в России могут заблокировать Twitter, информирует РИА Новости.
"Это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе. Мы взяли месяц и наблюдаем", - говорится в сообщении замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.
Еще 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Двенадцатого марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.