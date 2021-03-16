ЦБ выпустил золотые монеты к юбилею Алишера Навои

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выпустил в продажу наборы золотых сувенирных монет 999 пробы к 580-летию со дня рождения Алишера Навои, сообщили в пресс-службе регулятора.На них изображен Алишер Навои, а также герои его произведений "Фархад и Ширин", "Лайли и Мажнун" и других.Цены на изделия зависят от веса и диаметра. Так, монеты номиналом 50 тысяч сумов весом 20 г и диаметром 33 мм стоят 13,4 млн сумов, а монеты номиналом 100 тысяч сумов весом 31,1 г и диаметром 38 мм — 20,4 млн сумов.ЦБ также выпустил в продажу сувенирные наборы, их цена составляет 102,4 млн сумов.Монеты можно купить в банках.Напомним, в прошлом году физические лица получили право без ограничений вывозить за пределы Узбекистана произведенные в республике мерные слитки и монеты Центрального банка, изготовленные из драгоценных металлов. При этом необходимо иметь соответствующие сертификаты и заполненную пассажирскую таможенную декларацию.
На монетах изображен Алишер Навои, а также герои его произведений "Фархад и Ширин", "Лайли и Мажнун" и других.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выпустил в продажу наборы золотых сувенирных монет 999 пробы к 580-летию со дня рождения Алишера Навои, сообщили в пресс-службе регулятора.
На них изображен Алишер Навои, а также герои его произведений "Фархад и Ширин", "Лайли и Мажнун" и других.
Цены на изделия зависят от веса и диаметра. Так, монеты номиналом 50 тысяч сумов весом 20 г и диаметром 33 мм стоят 13,4 млн сумов, а монеты номиналом 100 тысяч сумов весом 31,1 г и диаметром 38 мм — 20,4 млн сумов.
ЦБ также выпустил в продажу сувенирные наборы, их цена составляет 102,4 млн сумов.
Монеты можно купить в банках.
Напомним, в прошлом году физические лица получили право без ограничений вывозить за пределы Узбекистана произведенные в республике мерные слитки и монеты Центрального банка, изготовленные из драгоценных металлов.
При этом необходимо иметь соответствующие сертификаты и заполненную пассажирскую таможенную декларацию.