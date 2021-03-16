https://uz.sputniknews.ru/20210316/tsb-vypustil-zolotye-monety-k-yubileyu-alishera-navoi-17785712.html

ЦБ выпустил золотые монеты к юбилею Алишера Навои

ЦБ выпустил золотые монеты к юбилею Алишера Навои

На монетах изображен Алишер Навои, а также герои его произведений "Фархад и Ширин", "Лайли и Мажнун" и других. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T15:41+0500

2021-03-16T15:41+0500

2021-03-16T16:11+0500

экономика

монеты

алишер навои

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выпустил в продажу наборы золотых сувенирных монет 999 пробы к 580-летию со дня рождения Алишера Навои, сообщили в пресс-службе регулятора.На них изображен Алишер Навои, а также герои его произведений "Фархад и Ширин", "Лайли и Мажнун" и других.Цены на изделия зависят от веса и диаметра. Так, монеты номиналом 50 тысяч сумов весом 20 г и диаметром 33 мм стоят 13,4 млн сумов, а монеты номиналом 100 тысяч сумов весом 31,1 г и диаметром 38 мм — 20,4 млн сумов.ЦБ также выпустил в продажу сувенирные наборы, их цена составляет 102,4 млн сумов.Монеты можно купить в банках.Напомним, в прошлом году физические лица получили право без ограничений вывозить за пределы Узбекистана произведенные в республике мерные слитки и монеты Центрального банка, изготовленные из драгоценных металлов. При этом необходимо иметь соответствующие сертификаты и заполненную пассажирскую таможенную декларацию.

/20210301/TsB-vypustit-pamyatnye-monety-v-chest-30-letiya-Nezavisimosti-i-Dnya-druzhby-narodov-16099242.html

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монеты, алишер навои, центральный банк республики узбекистан