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https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html
Узбекистан — Польша: о чем договорились дипломаты
Узбекистан — Польша: о чем договорились дипломаты
Делегацию Узбекистана возглавил заместитель Министра иностранных дел Шерзод Асадов, а польскую – заместитель Министра иностранных дел Марчин Пшидач. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:54+0500
2021-03-16T18:54+0500
2021-03-16T18:54+0500
политика
политические консультации
польша
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Состоялся 8-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Польши, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Стороны говорили о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений. Обменялись мнениями по вопросам наращивания взаимодействия в торгово-экономической и финансово-инвестиционной сферах. Озвучили предложения о том, как привлечь польских инвесторов к реализации проектов в Узбекистане и увеличить объемы экспорта отечественной продукции в Польшу.Отметили необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.Обе страны также заинтересованы в дальнейшем расширении контактов в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры.
/20210114/Uzbekistan-nameren-uprostit-otpravku-migrantov-v-Polshu-OAE-i-Saudovskuyu-Araviyu-15782671.html
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политические консультации, польша, мид узбекистана
Узбекистан — Польша: о чем договорились дипломаты
Делегацию Узбекистана возглавил заместитель Министра иностранных дел Шерзод Асадов, а польскую – заместитель Министра иностранных дел Марчин Пшидач.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Состоялся 8-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Польши,
сообщили
в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Стороны говорили о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений. Обменялись мнениями по вопросам наращивания взаимодействия в торгово-экономической и финансово-инвестиционной сферах.
Озвучили предложения о том, как привлечь польских инвесторов к реализации проектов в Узбекистане и увеличить объемы экспорта отечественной продукции в Польшу.
Отметили необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Обе страны также заинтересованы в дальнейшем расширении контактов в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры.