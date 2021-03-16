https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html

Узбекистан — Польша: о чем договорились дипломаты

Узбекистан — Польша: о чем договорились дипломаты

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель Министра иностранных дел Шерзод Асадов, а польскую – заместитель Министра иностранных дел Марчин Пшидач. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T18:54+0500

2021-03-16T18:54+0500

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политика

политические консультации

польша

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Состоялся 8-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Польши, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Стороны говорили о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений. Обменялись мнениями по вопросам наращивания взаимодействия в торгово-экономической и финансово-инвестиционной сферах. Озвучили предложения о том, как привлечь польских инвесторов к реализации проектов в Узбекистане и увеличить объемы экспорта отечественной продукции в Польшу.Отметили необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.Обе страны также заинтересованы в дальнейшем расширении контактов в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры.

/20210114/Uzbekistan-nameren-uprostit-otpravku-migrantov-v-Polshu-OAE-i-Saudovskuyu-Araviyu-15782671.html

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политические консультации, польша, мид узбекистана