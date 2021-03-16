Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на техническое содействие российских ведомств в реформировании налоговой и кадастровой систем, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса."Достигнута договоренность о привлечении технического содействия Российской Федерации для реализации ряда проектов, направленных на реформирование налоговой и кадастровой систем Узбекистана, а также гармонизации национального законодательства в сфере стандартизации с международными нормами", — говорится в публикации.Вице-премьеры также отметили успешное взаимодействие таможенных органов, нацеленное на упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках, добавили в ведомстве.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику к настоящему времени составили более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.
Вице-премьеры РУз и России Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на техническое содействие российских ведомств в реформировании налоговой и кадастровой систем, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса.
"Достигнута договоренность о привлечении технического содействия Российской Федерации для реализации ряда проектов, направленных на реформирование налоговой и кадастровой систем Узбекистана, а также гармонизации национального законодательства в сфере стандартизации с международными нормами", — говорится в публикации.
Вице-премьеры также отметили успешное взаимодействие таможенных органов, нацеленное на упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках, добавили в ведомстве.
Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику к настоящему времени составили более 10 миллиардов долларов.
РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.