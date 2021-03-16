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Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем
Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем
Вице-премьеры РУз и России Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:31+0500
2021-03-16T12:31+0500
экономика
реформы
налоги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на техническое содействие российских ведомств в реформировании налоговой и кадастровой систем, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса."Достигнута договоренность о привлечении технического содействия Российской Федерации для реализации ряда проектов, направленных на реформирование налоговой и кадастровой систем Узбекистана, а также гармонизации национального законодательства в сфере стандартизации с международными нормами", — говорится в публикации.Вице-премьеры также отметили успешное взаимодействие таможенных органов, нацеленное на упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках, добавили в ведомстве.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику к настоящему времени составили более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.
/20210204/Kak-prodvigaetsya-nalogovaya-reforma-v-Uzbekistane-15936242.html
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реформы, налоги, узбекистан

Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем

12:31 16.03.2021
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве
Работа налоговой инспекции в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Вице-премьеры РУз и России Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на техническое содействие российских ведомств в реформировании налоговой и кадастровой систем, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса.
"Достигнута договоренность о привлечении технического содействия Российской Федерации для реализации ряда проектов, направленных на реформирование налоговой и кадастровой систем Узбекистана, а также гармонизации национального законодательства в сфере стандартизации с международными нормами", — говорится в публикации.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2021
Россия
Как продвигается налоговая реформа в Узбекистане
4 Февраля, 20:53
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Вице-премьеры также отметили успешное взаимодействие таможенных органов, нацеленное на упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках, добавили в ведомстве.
Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику к настоящему времени составили более 10 миллиардов долларов.
РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.
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