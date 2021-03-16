https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan-nadeetsya-na-pomosch-rf-v-reformirovanii-nalogovoy-i-kadastrovoy-sistem-17776839.html

Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем

Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем

Вице-премьеры РУз и России Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T12:31+0500

2021-03-16T12:31+0500

2021-03-16T12:31+0500

экономика

реформы

налоги

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на техническое содействие российских ведомств в реформировании налоговой и кадастровой систем, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса."Достигнута договоренность о привлечении технического содействия Российской Федерации для реализации ряда проектов, направленных на реформирование налоговой и кадастровой систем Узбекистана, а также гармонизации национального законодательства в сфере стандартизации с международными нормами", — говорится в публикации.Вице-премьеры также отметили успешное взаимодействие таможенных органов, нацеленное на упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках, добавили в ведомстве.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику к настоящему времени составили более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.

/20210204/Kak-prodvigaetsya-nalogovaya-reforma-v-Uzbekistane-15936242.html

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реформы, налоги, узбекистан