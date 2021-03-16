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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-andizhane-tsentralnyy-sportivnyy-stadion-poluchil-novoe-nazvanie-17786194.html
В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название
В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название
Сегодня,16 марта, на территории спорткомплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T15:51+0500
2021-03-16T16:12+0500
спорт
фк "андижан"
стадион
футбол
андижан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональные власти переименовали андижанский центральный спорткомплекс в Bobur Arena. Инициатива предусмотрена в соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", в котором предлагается присвоить стадионам страны имена исторических личностей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта. По данным министерства, 16 марта на территории комплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. В мероприятии принял участие зампремьер-министра Узбекистана - председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов. Отмечается, что в рамках торжественно встречи состоялся матч второго раунда Суперлиги Узбекистана между командами "Андижан" и "Сурхан".
/20161226/V-Andijane-otkrylsya-novyi-kompleks-fehtovanie-4485096.html
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фк "андижан", стадион, футбол, андижан

В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название

15:51 16.03.2021 (обновлено: 16:12 16.03.2021)
506
© Минспорта УзбекистанаСпорткомплекс Bobur Arena в Андижане
Спорткомплекс Bobur Arena в Андижане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Минспорта Узбекистана
Сегодня,16 марта, на территории спорткомплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональные власти переименовали андижанский центральный спорткомплекс в Bobur Arena. Инициатива предусмотрена в соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", в котором предлагается присвоить стадионам страны имена исторических личностей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
Спортивный комплекс по фехтованию в Андижане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2016
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В Андижане открылся новый спортивный комплекс по фехтованию
26 Декабря 2016, 20:46
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По данным министерства, 16 марта на территории комплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. В мероприятии принял участие зампремьер-министра Узбекистана - председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.
В Хиве открылся современный спортивный комплекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2020
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В Хиве открылся современный спортивный комплекс
2 Июля 2020, 11:39
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Отмечается, что в рамках торжественно встречи состоялся матч второго раунда Суперлиги Узбекистана между командами "Андижан" и "Сурхан".
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