https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-andizhane-tsentralnyy-sportivnyy-stadion-poluchil-novoe-nazvanie-17786194.html

В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название

В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название

Сегодня,16 марта, на территории спорткомплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

фк "андижан"

стадион

футбол

андижан

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональные власти переименовали андижанский центральный спорткомплекс в Bobur Arena. Инициатива предусмотрена в соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", в котором предлагается присвоить стадионам страны имена исторических личностей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта. По данным министерства, 16 марта на территории комплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. В мероприятии принял участие зампремьер-министра Узбекистана - председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов. Отмечается, что в рамках торжественно встречи состоялся матч второго раунда Суперлиги Узбекистана между командами "Андижан" и "Сурхан".

/20161226/V-Andijane-otkrylsya-novyi-kompleks-fehtovanie-4485096.html

/20200702/V-Khive-otkrylsya-sovremennyy-sportivnyy-kompleks-14458668.html

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