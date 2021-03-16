В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональные власти переименовали андижанский центральный спорткомплекс в Bobur Arena. Инициатива предусмотрена в соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", в котором предлагается присвоить стадионам страны имена исторических личностей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта. По данным министерства, 16 марта на территории комплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. В мероприятии принял участие зампремьер-министра Узбекистана - председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов. Отмечается, что в рамках торжественно встречи состоялся матч второго раунда Суперлиги Узбекистана между командами "Андижан" и "Сурхан".
Сегодня,16 марта, на территории спорткомплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональные власти переименовали андижанский центральный спорткомплекс в Bobur Arena. Инициатива предусмотрена в соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", в котором предлагается присвоить стадионам страны имена исторических личностей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
По данным министерства, 16 марта на территории комплекса состоялась официальная церемония открытия нового футбольного сезона. В мероприятии принял участие зампремьер-министра Узбекистана - председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.