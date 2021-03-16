В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Джизаке состоялись командно-штабные учения на случай землетрясения силой 7,5 балла по шкале Рихтера, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон, где сконцентрированы производственные объекты. Туда были направлены все силы и средства служб Государственной системы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В первую очередь были эвакуированы сотрудники предприятия. Затем специалисты приступили к проведению поисково-спасательных работ и ликвидации вторичных последствий ЧС — это тушение пожаров, восстановление технологического процесса на производстве и так далее."Свои функции на месте условной чрезвычайной ситуации отрабатывали также медики и аварийно-восстановительные службы. Весь процесс координировал экстренно организованный штаб ГСЧС", — отметили в пресс-службе.Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.
Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон. Как проходила "ликвидация" последствий — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Джизаке состоялись командно-штабные учения на случай землетрясения силой 7,5 балла по шкале Рихтера, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон, где сконцентрированы производственные объекты. Туда были направлены все силы и средства служб Государственной системы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
В первую очередь были эвакуированы сотрудники предприятия. Затем специалисты приступили к проведению поисково-спасательных работ и ликвидации вторичных последствий ЧС — это тушение пожаров, восстановление технологического процесса на производстве и так далее.
"Свои функции на месте условной чрезвычайной ситуации отрабатывали также медики и аварийно-восстановительные службы. Весь процесс координировал экстренно организованный штаб ГСЧС", — отметили в пресс-службе.
Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.