https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html

В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения

В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения

Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон. Как проходила "ликвидация" последствий — читайте ниже. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T12:10+0500

2021-03-16T12:10+0500

2021-03-16T12:12+0500

землетрясение

джизак

общество

учения

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Джизаке состоялись командно-штабные учения на случай землетрясения силой 7,5 балла по шкале Рихтера, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон, где сконцентрированы производственные объекты. Туда были направлены все силы и средства служб Государственной системы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В первую очередь были эвакуированы сотрудники предприятия. Затем специалисты приступили к проведению поисково-спасательных работ и ликвидации вторичных последствий ЧС — это тушение пожаров, восстановление технологического процесса на производстве и так далее."Свои функции на месте условной чрезвычайной ситуации отрабатывали также медики и аварийно-восстановительные службы. Весь процесс координировал экстренно организованный штаб ГСЧС", — отметили в пресс-службе.Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

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землетрясение, джизак, учения, мчс узбекистана