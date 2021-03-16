Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html
В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон. Как проходила "ликвидация" последствий — читайте ниже. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T12:10+0500
2021-03-16T12:12+0500
землетрясение
джизак
общество
учения
мчс узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17775605_82:196:1175:811_1920x0_80_0_0_6502fa94ddeaba357cdae9bad4acc610.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Джизаке состоялись командно-штабные учения на случай землетрясения силой 7,5 балла по шкале Рихтера, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон, где сконцентрированы производственные объекты. Туда были направлены все силы и средства служб Государственной системы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В первую очередь были эвакуированы сотрудники предприятия. Затем специалисты приступили к проведению поисково-спасательных работ и ликвидации вторичных последствий ЧС — это тушение пожаров, восстановление технологического процесса на производстве и так далее."Свои функции на месте условной чрезвычайной ситуации отрабатывали также медики и аварийно-восстановительные службы. Весь процесс координировал экстренно организованный штаб ГСЧС", — отметили в пресс-службе.Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.
джизак
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17775605_173:190:1056:853_1920x0_80_0_0_53c35e14322f9ed7eab5bce6962dc682.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
землетрясение, джизак, учения, мчс узбекистана

В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения

12:10 16.03.2021 (обновлено: 12:12 16.03.2021)
651
© МЧС УзбекистанаВ Джизаке состоялись крупные командно-штабные учения МЧС
В Джизаке состоялись крупные командно-штабные учения МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© МЧС Узбекистана
Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон. Как проходила "ликвидация" последствий — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Джизаке состоялись командно-штабные учения на случай землетрясения силой 7,5 балла по шкале Рихтера, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
Согласно легенде, особенно серьезно пострадала одна из свободных экономических зон, где сконцентрированы производственные объекты. Туда были направлены все силы и средства служб Государственной системы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
В первую очередь были эвакуированы сотрудники предприятия. Затем специалисты приступили к проведению поисково-спасательных работ и ликвидации вторичных последствий ЧС — это тушение пожаров, восстановление технологического процесса на производстве и так далее.
"Свои функции на месте условной чрезвычайной ситуации отрабатывали также медики и аварийно-восстановительные службы. Весь процесс координировал экстренно организованный штаб ГСЧС", — отметили в пресс-службе.
© МЧС УзбекистанаВ Джизаке состоялись крупные командно-штабные учения МЧС
В Джизаке состоялись крупные командно-штабные учения МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
В Джизаке состоялись крупные командно-штабные учения МЧС
© МЧС Узбекистана
Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:19Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию
12:10В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
11:41Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги
11:16Америку лишат спокойного сна — сделать это пригрозила сестра "Рокетмена"
11:06Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом
10:52Может ли американская "четверка" побить русскую "тройку"?
10:24Что нельзя делать при ОРВИ — 2 правила от доктора Комаровского
10:15Итальянцы "объели" все рестораны страны накануне локдауна — видео
09:54Кулаком в челюсть: чем обернулся конфликт между школьниками в Ангрене
09:54Как Узбекистан прожил год с коронавирусом
09:16Ташкент готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС
ВчераВ Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
ВчераПоказатели растут: Узбекистан и Россия готовы довести товарооборот до $10 млрд
ВчераВ Узбекистане женщина сожгла детей знакомого, увидевших, как она грабит их дом
Вчера"Болезнь старения": какие процессы в организме запускает коронавирус
ВчераПользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении
ВчераЗа ночь пережил 10 остановок сердца: в России спасли "тяжелого" пациента с COVID
ВчераЖительница Самарканда упала в яму, которую выкопал ее муж
ВчераКак защитить права потребителя? В Узбекистане решат одну из самых острых проблем
ВчераСаудовская компания привлекла $747 млн на проект ТЭС в Узбекистане