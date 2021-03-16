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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html
В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра
В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра
Теперь большая часть документов, необходимых для получения патента, оформляется в Узбекистане через этот филиал. Бюджетное учреждение открылось на базе... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:47+0500
2021-03-16T21:29+0500
миграция
трудовой патент
трудовые мигранты
работа
патент
многофункциональный миграционный центр
москва
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Основное направление ММЦ — предоставление услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в Москве и прилегающих районах. Кроме этого, в числе услуг — оценка профессиональной квалификации, организация собеседований с работодателем, предоставление информации об имеющихся вакансиях и другое.Теперь граждане, желающие работать в России, могут заполнить первичные документы в открывшемся филиале в Ташкенте, подать их в ММЦ в Москве и получить патент в ускоренном порядке. Моноцентр будет осуществлять организованный набор и привлечение узбекистанцев для работы в РФ. Для того, чтобы понять, какие специалисты будут востребованы на московском трудовом рынке, в ММЦ предоставляется "список потребностей работодателя в трудовой силе". С этой целью в Узбекистане отрабатывается заявка и подбирается кандидат. Работодатель может либо самостоятельно приехать в Ташкент на собеседование, либо использовать видеоконференц-связь. Он может также провести оценку квалификации и компетенции соискателя. Для этого в моноцентре созданы все необходимые условия — здесь есть рабочие помещения и необходимый инструментарий, чтобы претендент на вакансию показал свои трудовые навыки. Работодатель или его представители лично могут принимать участие в процессе оргнабора.В моноцентре аккумулируются анкетные данные по кандидатам и передаются в информационный центр ММЦ в Россию. Затем происходит формирование списков, проверка по базам данных. Так, например, если у человека раньше были какие-то правонарушения или у него имеются ограничения по въезду на территорию РФ, в дальнейшем он не сможет получить патент. По его словам, в московском ММЦ трудовой мигрант за 1,5 часа проходит необходимую процедуру и в течение 10 дней получает патент и начинает работать. Для большего удобства трудовых мигрантов разработано мобильное приложение, призванное обеспечить комфортное пребывание узбекистанцев в России. По приезде в Москву, первое, с чем сталкивается трудовой мигрант, — необходимость регистрации по месту жительства. Нередко людей регистрируют в "резиновых" квартирах, что потом создает "жильцам" серьезные проблемы. Приложение же содержит все необходимые трудовому мигранту данные — от базы вакансий до адресов добропорядочных граждан, желающих помочь с регистрацией иностранцам.Пуртов выразил надежду, что совместными усилиями удастся создать "ту необходимую коммуникацию между работодателем и работником, максимально прозрачные условия привлечения к труду граждан Узбекистана", которые обеспечат легальный правовой механизм работы на территории РФ.В рамках открытия Многофункционального миграционного центра состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по организованному набору граждан Узбекистана для реализации проектов одного из крупнейших застройщиков Москвы группы компаний КРОСТ.
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трудовой патент, трудовые мигранты, работа, патент, многофункциональный миграционный центр, москва, ташкент, узбекистан

В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра

18:47 16.03.2021 (обновлено: 21:29 16.03.2021)
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© SputnikФилиал миграционного центра в Ташкенте
Филиал миграционного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik
Теперь большая часть документов, необходимых для получения патента, оформляется в Узбекистане через этот филиал. Бюджетное учреждение открылось на базе моноцентра "Ишга мархамат" в столице республики.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Основное направление ММЦ — предоставление услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в Москве и прилегающих районах.
Кроме этого, в числе услуг — оценка профессиональной квалификации, организация собеседований с работодателем, предоставление информации об имеющихся вакансиях и другое.
Теперь граждане, желающие работать в России, могут заполнить первичные документы в открывшемся филиале в Ташкенте, подать их в ММЦ в Москве и получить патент в ускоренном порядке. Моноцентр будет осуществлять организованный набор и привлечение узбекистанцев для работы в РФ.

"В настоящее время мы планируем осуществлять завоз трудовых мигрантов на территорию Москвы с помощью оргнабора. В дальнейшем центр будет работать с самостоятельной миграцией граждан, которые захотят использовать ресурсы нашего центра. В рамках оргнабора будет заключаться соглашение между работодателем — миграционным центром Москвы и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, в рамках которого мы помогаем в подборе кандидатов и завозу их на территорию РФ, адаптации и трудоустройстве".

Сергей Балдин
Гендиректор московского ММЦ
Для того, чтобы понять, какие специалисты будут востребованы на московском трудовом рынке, в ММЦ предоставляется "список потребностей работодателя в трудовой силе".
С этой целью в Узбекистане отрабатывается заявка и подбирается кандидат. Работодатель может либо самостоятельно приехать в Ташкент на собеседование, либо использовать видеоконференц-связь.
Он может также провести оценку квалификации и компетенции соискателя. Для этого в моноцентре созданы все необходимые условия — здесь есть рабочие помещения и необходимый инструментарий, чтобы претендент на вакансию показал свои трудовые навыки. Работодатель или его представители лично могут принимать участие в процессе оргнабора.

"С коллегами из Агентства по вопросам внешней трудовой миграции у нас регулярно происходит информационный обмен. Уже есть база данных по кандидатам и вакансиям. В нашей работе задействован Российский университет дружбы народов. В рамках этой работы трудовые мигранты, если им требуется, могут пройти обучение русскому языку. Это субсидируется за счет средств Узбекистана. Также можно получить сертификат о знании русского языка, основ законодательства и истории с целью получения патента на территории РФ".

Сергей Балдин
Гендиректор московского ММЦ
В моноцентре аккумулируются анкетные данные по кандидатам и передаются в информационный центр ММЦ в Россию. Затем происходит формирование списков, проверка по базам данных. Так, например, если у человека раньше были какие-то правонарушения или у него имеются ограничения по въезду на территорию РФ, в дальнейшем он не сможет получить патент.

"Мы сопровождаем работодателя "под ключ" — от ввода всех данных в базу информационной системы до получения разрешения на въезд иностранного гражданина. Таким способом сокращается время оформления патента. Человек приезжает в Россию с уже готовым информационным профилем".

Сергей Балдин
Гендиректор московского ММЦ
По его словам, в московском ММЦ трудовой мигрант за 1,5 часа проходит необходимую процедуру и в течение 10 дней получает патент и начинает работать. Для большего удобства трудовых мигрантов разработано мобильное приложение, призванное обеспечить комфортное пребывание узбекистанцев в России.
© SputnikФилиал миграционного центра в Ташкенте
Филиал миграционного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Филиал миграционного центра в Ташкенте
© Sputnik
По приезде в Москву, первое, с чем сталкивается трудовой мигрант, — необходимость регистрации по месту жительства. Нередко людей регистрируют в "резиновых" квартирах, что потом создает "жильцам" серьезные проблемы.
Приложение же содержит все необходимые трудовому мигранту данные — от базы вакансий до адресов добропорядочных граждан, желающих помочь с регистрацией иностранцам.

"За короткое время мы смогли проделать достаточно объемную совместную работу, направленную на открытие представительства ММЦ Москвы в Ташкенте. В текущем режиме наш миграционный центр практически ежедневно взаимодействует с узбекской стороной. Практически 50% организованного набора мигрантов, который у нас сегодня происходит, — это граждане Узбекистана".

Кирилл Пуртов
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов
Пуртов выразил надежду, что совместными усилиями удастся создать "ту необходимую коммуникацию между работодателем и работником, максимально прозрачные условия привлечения к труду граждан Узбекистана", которые обеспечат легальный правовой механизм работы на территории РФ.
© SputnikВстреча представителей РФ и Узбекистана для подписания соглашения об открытии филиала миграционного центра
Встреча представителей РФ и Узбекистана для подписания соглашения об открытии филиала миграционного центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Встреча представителей РФ и Узбекистана для подписания соглашения об открытии филиала миграционного центра
© Sputnik
В рамках открытия Многофункционального миграционного центра состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по организованному набору граждан Узбекистана для реализации проектов одного из крупнейших застройщиков Москвы группы компаний КРОСТ.
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