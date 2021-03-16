https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html

В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра

В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра

Теперь большая часть документов, необходимых для получения патента, оформляется в Узбекистане через этот филиал. Бюджетное учреждение открылось на базе... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T18:47+0500

2021-03-16T18:47+0500

2021-03-16T21:29+0500

миграция

трудовой патент

трудовые мигранты

работа

патент

многофункциональный миграционный центр

москва

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17790502_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_2ce80809ec546a854ff0947f2a17dc03.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Основное направление ММЦ — предоставление услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в Москве и прилегающих районах. Кроме этого, в числе услуг — оценка профессиональной квалификации, организация собеседований с работодателем, предоставление информации об имеющихся вакансиях и другое.Теперь граждане, желающие работать в России, могут заполнить первичные документы в открывшемся филиале в Ташкенте, подать их в ММЦ в Москве и получить патент в ускоренном порядке. Моноцентр будет осуществлять организованный набор и привлечение узбекистанцев для работы в РФ. Для того, чтобы понять, какие специалисты будут востребованы на московском трудовом рынке, в ММЦ предоставляется "список потребностей работодателя в трудовой силе". С этой целью в Узбекистане отрабатывается заявка и подбирается кандидат. Работодатель может либо самостоятельно приехать в Ташкент на собеседование, либо использовать видеоконференц-связь. Он может также провести оценку квалификации и компетенции соискателя. Для этого в моноцентре созданы все необходимые условия — здесь есть рабочие помещения и необходимый инструментарий, чтобы претендент на вакансию показал свои трудовые навыки. Работодатель или его представители лично могут принимать участие в процессе оргнабора.В моноцентре аккумулируются анкетные данные по кандидатам и передаются в информационный центр ММЦ в Россию. Затем происходит формирование списков, проверка по базам данных. Так, например, если у человека раньше были какие-то правонарушения или у него имеются ограничения по въезду на территорию РФ, в дальнейшем он не сможет получить патент. По его словам, в московском ММЦ трудовой мигрант за 1,5 часа проходит необходимую процедуру и в течение 10 дней получает патент и начинает работать. Для большего удобства трудовых мигрантов разработано мобильное приложение, призванное обеспечить комфортное пребывание узбекистанцев в России. По приезде в Москву, первое, с чем сталкивается трудовой мигрант, — необходимость регистрации по месту жительства. Нередко людей регистрируют в "резиновых" квартирах, что потом создает "жильцам" серьезные проблемы. Приложение же содержит все необходимые трудовому мигранту данные — от базы вакансий до адресов добропорядочных граждан, желающих помочь с регистрацией иностранцам.Пуртов выразил надежду, что совместными усилиями удастся создать "ту необходимую коммуникацию между работодателем и работником, максимально прозрачные условия привлечения к труду граждан Узбекистана", которые обеспечат легальный правовой механизм работы на территории РФ.В рамках открытия Многофункционального миграционного центра состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по организованному набору граждан Узбекистана для реализации проектов одного из крупнейших застройщиков Москвы группы компаний КРОСТ.

москва

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

трудовой патент, трудовые мигранты, работа, патент, многофункциональный миграционный центр, москва, ташкент, узбекистан