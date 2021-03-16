https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-tashkente-proydet-vystavka-izvestnogo-franko-avstriyskogo-fotografa-17783665.html

В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа

В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа

Ренате Граф путешествовала по Центральной Азии с 1993 года и собрала огромное количество снимков. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T14:41+0500

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культура

культура

выставка

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа Ренате Граф "Путешествие во времени и по Шелковому пути. Дневник путешествий 1993 года", сообщает Афиша.уз.Экспозиция будет доступна с 15 марта по 15 апреля в Доме фотографии и с 17 марта по 17 апреля в галерее Bonum Factum.Данное мероприятие — первое сотрудничество в рамках программирования культурных мероприятий с будущим Франко-узбекским культурным центром, который откроет свои двери в 2022 году.Вход свободный.

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культура, выставка, ташкент, узбекистан