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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-tashkente-proydet-vystavka-izvestnogo-franko-avstriyskogo-fotografa-17783665.html
В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа
В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа
Ренате Граф путешествовала по Центральной Азии с 1993 года и собрала огромное количество снимков. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
культура
выставка
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа Ренате Граф "Путешествие во времени и по Шелковому пути. Дневник путешествий 1993 года", сообщает Афиша.уз.Экспозиция будет доступна с 15 марта по 15 апреля в Доме фотографии и с 17 марта по 17 апреля в галерее Bonum Factum.Данное мероприятие — первое сотрудничество в рамках программирования культурных мероприятий с будущим Франко-узбекским культурным центром, который откроет свои двери в 2022 году.Вход свободный.
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культура, выставка, ташкент, узбекистан

В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа

14:41 16.03.2021 (обновлено: 14:50 16.03.2021)
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© Flickr / Damgood AVLienФотограф с камерой в руках
Фотограф с камерой в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Фотограф с камерой в руках
© Flickr / Damgood AVLien
Ренате Граф путешествовала по Центральной Азии с 1993 года и собрала огромное количество снимков.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа Ренате Граф "Путешествие во времени и по Шелковому пути. Дневник путешествий 1993 года", сообщает Афиша.уз.

"На выставке представлены 109 монохромных фотографий и 9 фотокниг, созданных франко-австрийским фотографом Ренате Граф во время ее путешествия по Центральной Азии с 1993 года", - говорится в информации.

Экспозиция будет доступна с 15 марта по 15 апреля в Доме фотографии и с 17 марта по 17 апреля в галерее Bonum Factum.
Данное мероприятие — первое сотрудничество в рамках программирования культурных мероприятий с будущим Франко-узбекским культурным центром, который откроет свои двери в 2022 году.
Вход свободный.
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