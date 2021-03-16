ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа Ренате Граф "Путешествие во времени и по Шелковому пути. Дневник путешествий 1993 года", сообщает Афиша.уз.Экспозиция будет доступна с 15 марта по 15 апреля в Доме фотографии и с 17 марта по 17 апреля в галерее Bonum Factum.Данное мероприятие — первое сотрудничество в рамках программирования культурных мероприятий с будущим Франко-узбекским культурным центром, который откроет свои двери в 2022 году.Вход свободный.
Ренате Граф путешествовала по Центральной Азии с 1993 года и собрала огромное количество снимков.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа Ренате Граф "Путешествие во времени и по Шелковому пути. Дневник путешествий 1993 года", сообщает Афиша.уз.
"На выставке представлены 109 монохромных фотографий и 9 фотокниг, созданных франко-австрийским фотографом Ренате Граф во время ее путешествия по Центральной Азии с 1993 года", - говорится в информации.
Экспозиция будет доступна с 15 марта по 15 апреля в Доме фотографии и с 17 марта по 17 апреля в галерее Bonum Factum.