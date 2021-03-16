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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-uzbekistane-izdadut-100-tomnoe-sobranie-sochineniy-literatura-tyurkoyazychnykh-stran-17784784.html
В Узбекистане издадут 100-томное собрание сочинений "Литература тюркоязычных стран"
В Узбекистане издадут 100-томное собрание сочинений "Литература тюркоязычных стран"
Зампредседателя Союза писателей Гайрат Маджидов поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T15:14+0500
2021-03-16T16:01+0500
культура
произведение
союз писателей узбекистана
узбекская литература
книги
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание отдела художественного перевода и международных отношений по вопросам подготовки и издания 100-томного сборника произведений "Литература тюркоязычных стран" на узбекском языке. Зампредседателя Союза Гайрат Маджидов в свою очередь поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых. В ходе переговоров был внесен ряд предложений по отбору наиболее подходящих для публикации произведений, внесению дополнений в список литературы и назначению переводчиков.
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произведение, союз писателей узбекистана, узбекская литература, книги

В Узбекистане издадут 100-томное собрание сочинений "Литература тюркоязычных стран"

15:14 16.03.2021 (обновлено: 16:01 16.03.2021)
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Книги на полке - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Зампредседателя Союза писателей Гайрат Маджидов поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание отдела художественного перевода и международных отношений по вопросам подготовки и издания 100-томного сборника произведений "Литература тюркоязычных стран" на узбекском языке.

В ходе мероприятия выступил директор издательского дома "Узбекистан" Умид Хаитов. Он заявил, что в 2021 году в свет выйдут первые 25 томов собрания сочинений.

Зампредседателя Союза Гайрат Маджидов в свою очередь поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых. В ходе переговоров был внесен ряд предложений по отбору наиболее подходящих для публикации произведений, внесению дополнений в список литературы и назначению переводчиков.
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