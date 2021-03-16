В Узбекистане издадут 100-томное собрание сочинений "Литература тюркоязычных стран"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание отдела художественного перевода и международных отношений по вопросам подготовки и издания 100-томного сборника произведений "Литература тюркоязычных стран" на узбекском языке. Зампредседателя Союза Гайрат Маджидов в свою очередь поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых. В ходе переговоров был внесен ряд предложений по отбору наиболее подходящих для публикации произведений, внесению дополнений в список литературы и назначению переводчиков.
Зампредседателя Союза писателей Гайрат Маджидов поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание отдела художественного перевода и международных отношений по вопросам подготовки и издания 100-томного сборника произведений "Литература тюркоязычных стран" на узбекском языке.
В ходе мероприятия выступил директор издательского дома "Узбекистан" Умид Хаитов. Он заявил, что в 2021 году в свет выйдут первые 25 томов собрания сочинений.
Зампредседателя Союза Гайрат Маджидов в свою очередь поручил создать специальную рабочую группу по подготовке книг к изданию с привлечением экспертов и ученых. В ходе переговоров был внесен ряд предложений по отбору наиболее подходящих для публикации произведений, внесению дополнений в список литературы и назначению переводчиков.