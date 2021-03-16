https://uz.sputniknews.ru/20210316/vdokhnut-zhizn-v-tashkente-otkrylsya-zavod-po-proizvodstvu-apparatov-ivl-17796755.html

Вдохнуть жизнь: в Ташкенте открылся завод по производству аппаратов ИВЛ

Вдохнуть жизнь: в Ташкенте открылся завод по производству аппаратов ИВЛ

Проект стоимостью в $6 млн реализован при участии Министерства инновационного развития и словацко-российско-узбекского совместного предприятия Chirana Asia –... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T21:32+0500

2021-03-16T21:32+0500

2021-03-16T21:32+0500

видео

аппараты ивл

медицинское оборудование

производство

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Всего на предприятии планируется организовать 100 рабочих мест, а на старте занято четверть от этого персонала. При заводе создан и сервисный центр для обслуживания и ремонта оборудования.Кстати, для региона Центральной Азии разработан специальный воздушный генератор с защитной мембраной, что в условиях частых пыльных бурь, характерных для этой местности, поможет защитить оборудование от частых поломок и упростит техобслуживание.По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, этот проект жизненно необходимо не только Узбекистану, но и всему региону. Дипломат выразил надежду, что продукция предприятия поможет спасти сотни и тысячи жизней. В дальнейшем до 80% выпускаемой техники будет уходить на экспорт.О запуске производства и об особенностях создаваемого оборудования смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, аппараты ивл, медицинское оборудование, производство