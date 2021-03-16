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Вдохнуть жизнь: в Ташкенте открылся завод по производству аппаратов ИВЛ
Вдохнуть жизнь: в Ташкенте открылся завод по производству аппаратов ИВЛ
Проект стоимостью в $6 млн реализован при участии Министерства инновационного развития и словацко-российско-узбекского совместного предприятия Chirana Asia –... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
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Всего на предприятии планируется организовать 100 рабочих мест, а на старте занято четверть от этого персонала. При заводе создан и сервисный центр для обслуживания и ремонта оборудования.Кстати, для региона Центральной Азии разработан специальный воздушный генератор с защитной мембраной, что в условиях частых пыльных бурь, характерных для этой местности, поможет защитить оборудование от частых поломок и упростит техобслуживание.По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, этот проект жизненно необходимо не только Узбекистану, но и всему региону. Дипломат выразил надежду, что продукция предприятия поможет спасти сотни и тысячи жизней. В дальнейшем до 80% выпускаемой техники будет уходить на экспорт.О запуске производства и об особенностях создаваемого оборудования смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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видео, аппараты ивл, медицинское оборудование, производство

Вдохнуть жизнь: в Ташкенте открылся завод по производству аппаратов ИВЛ

21:32 16.03.2021
747
Проект стоимостью в $6 млн реализован при участии Министерства инновационного развития и словацко-российско-узбекского совместного предприятия Chirana Asia – компанией "Shimco Group". Ежегодно планируется выпуска по 500 единиц медтехники.
Всего на предприятии планируется организовать 100 рабочих мест, а на старте занято четверть от этого персонала. При заводе создан и сервисный центр для обслуживания и ремонта оборудования.
Кстати, для региона Центральной Азии разработан специальный воздушный генератор с защитной мембраной, что в условиях частых пыльных бурь, характерных для этой местности, поможет защитить оборудование от частых поломок и упростит техобслуживание.
По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, этот проект жизненно необходимо не только Узбекистану, но и всему региону. Дипломат выразил надежду, что продукция предприятия поможет спасти сотни и тысячи жизней. В дальнейшем до 80% выпускаемой техники будет уходить на экспорт.
О запуске производства и об особенностях создаваемого оборудования смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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