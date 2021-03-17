AstraZeneca в Узбекистане: Минздрав ждет заключения ВОЗ о вакцине

По словам замминистра здравоохранения Баходира Юсупалиева, говорить о том, что именно та или иная вакцина провоцирует тромбоз у привившихся, некорректно, так как по статистике такой диагноз выявляется у одного человека из миллиона. Причем, как правило, эти пациенты находились в группе риска, поэтому летальный исход мог быть вызван особенностями их организма, а не самим препаратом.В то же время представитель Минздрава подчеркнул, что специалисты во всем мире ждут заключения специальной комиссии ВОЗ, после которой будет понятно – продолжать применять эту вакцину или "дать задний ход".В этой связи он призвал общественность и прессу доверять проверенной информации, а не слухам и не распространять ложные сведения.Полный комментарий в нашем видео.
Узбекистан получил первую партию европейской вакцины AstraZeneca. Специалисты подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что она небезопасна для пациентов, однако последнее слово за комиссией ВОЗ.
По словам замминистра здравоохранения Баходира Юсупалиева, говорить о том, что именно та или иная вакцина провоцирует тромбоз у привившихся, некорректно, так как по статистике такой диагноз выявляется у одного человека из миллиона. Причем, как правило, эти пациенты находились в группе риска, поэтому летальный исход мог быть вызван особенностями их организма, а не самим препаратом.
В то же время представитель Минздрава подчеркнул, что специалисты во всем мире ждут заключения специальной комиссии ВОЗ, после которой будет понятно – продолжать применять эту вакцину или "дать задний ход".
"Мы как участники программы COVAX наряду с другими государствами будем следовать тем рекомендациям, которые даст Всемирная организация здравоохранения. Надеюсь, что мы будем применять этот препарат, но, естественно, анализируя ситуацию, которая происходит с данной вакциной"
Баходир Юсупалиев
Заместитель министра здравоохранения РУз
В этой связи он призвал общественность и прессу доверять проверенной информации, а не слухам и не распространять ложные сведения.