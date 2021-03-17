https://uz.sputniknews.ru/20210317/astrazeneca-v-uzbekistane-minzdrav-zhdet-zaklyucheniya-voz-o-vaktsine-17818093.html

AstraZeneca в Узбекистане: Минздрав ждет заключения ВОЗ о вакцине

AstraZeneca в Узбекистане: Минздрав ждет заключения ВОЗ о вакцине

Узбекистан получил первую партию европейской вакцины AstraZeneca. Специалисты подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что она небезопасна для... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T20:57+0500

2021-03-17T20:57+0500

2021-03-17T20:57+0500

видео

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина astrazeneca

баходир юсупалиев

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По словам замминистра здравоохранения Баходира Юсупалиева, говорить о том, что именно та или иная вакцина провоцирует тромбоз у привившихся, некорректно, так как по статистике такой диагноз выявляется у одного человека из миллиона. Причем, как правило, эти пациенты находились в группе риска, поэтому летальный исход мог быть вызван особенностями их организма, а не самим препаратом.В то же время представитель Минздрава подчеркнул, что специалисты во всем мире ждут заключения специальной комиссии ВОЗ, после которой будет понятно – продолжать применять эту вакцину или "дать задний ход".В этой связи он призвал общественность и прессу доверять проверенной информации, а не слухам и не распространять ложные сведения.Полный комментарий в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина astrazeneca, баходир юсупалиев