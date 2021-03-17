В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В столице заработает новый объект городского притяжения — Hashar Week: Joy-Sergeli, сообщает пресс-служба администрации.Отмечается, что в точке Hashar Week: Joy будет производиться сбор отсортированного жителями перерабатываемого вторсырья.Кроме того, на территории постройки намечено организовать проведение культурно-образовательных мероприятий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок. К тому же здесь планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.Социальный проект реализован при поддержке хокимията Сергелийского района, совместно с архитектурным бюро ARC и британско-узбекской компанией в области устойчивого развития SVB Advisory.
На территории постройки планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В столице заработает новый объект городского притяжения — Hashar Week: Joy-Sergeli, сообщает пресс-служба администрации.
Отмечается, что в точке Hashar Week: Joy будет производиться сбор отсортированного жителями перерабатываемого вторсырья.
К тому же здесь планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.