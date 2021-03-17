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В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli
В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli
На территории постройки планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T14:26+0500
2021-03-17T15:56+0500
общество
охрана окружающей среды
экология
сбор мусора
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В столице заработает новый объект городского притяжения — Hashar Week: Joy-Sergeli, сообщает пресс-служба администрации.Отмечается, что в точке Hashar Week: Joy будет производиться сбор отсортированного жителями перерабатываемого вторсырья.Кроме того, на территории постройки намечено организовать проведение культурно-образовательных мероприятий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок. К тому же здесь планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.Социальный проект реализован при поддержке хокимията Сергелийского района, совместно с архитектурным бюро ARC и британско-узбекской компанией в области устойчивого развития SVB Advisory.
/20191204/V-Yakkasarayskom-rayone-postavili-konteynery-po-sortirovke-musora-12935161.html
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охрана окружающей среды, экология, сбор мусора, ташкент

В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli

14:26 17.03.2021 (обновлено: 15:56 17.03.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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На территории постройки планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В столице заработает новый объект городского притяжения — Hashar Week: Joy-Sergeli, сообщает пресс-служба администрации.
Отмечается, что в точке Hashar Week: Joy будет производиться сбор отсортированного жителями перерабатываемого вторсырья.
© Хокимият Сергелийского районаHashar Week: Joy -Sergeli
Hashar Week: Joy -Sergeli - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Hashar Week: Joy -Sergeli
© Хокимият Сергелийского района
Кроме того, на территории постройки намечено организовать проведение культурно-образовательных мероприятий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок.
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К тому же здесь планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.
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