https://uz.sputniknews.ru/20210317/ekologichnyy-proekt-v-tashkente-otkrylas-tochka-hashar-week-joy-sergeli-17806646.html

В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli

В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli

На территории постройки планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T14:26+0500

2021-03-17T14:26+0500

2021-03-17T15:56+0500

общество

охрана окружающей среды

экология

сбор мусора

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В столице заработает новый объект городского притяжения — Hashar Week: Joy-Sergeli, сообщает пресс-служба администрации.Отмечается, что в точке Hashar Week: Joy будет производиться сбор отсортированного жителями перерабатываемого вторсырья.Кроме того, на территории постройки намечено организовать проведение культурно-образовательных мероприятий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок. К тому же здесь планируется оказывать бесплатные консультации по различным соцвопросам с участием профессиональных юристов, психологов и других специалистов для повышения социальной грамотности и осведомленности граждан.Социальный проект реализован при поддержке хокимията Сергелийского района, совместно с архитектурным бюро ARC и британско-узбекской компанией в области устойчивого развития SVB Advisory.

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охрана окружающей среды, экология, сбор мусора, ташкент