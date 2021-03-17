https://uz.sputniknews.ru/20210317/ekspert-zayavil-chto-v-uzbekistane-tekhnologiyu-4g-ispolzuyut-tolko-10-naselennykh-punktov-17803236.html

Эксперт заявил, что в Узбекистане технологию 4G используют только 10% населенных пунктов

Эксперт заявил, что в Узбекистане технологию 4G используют только 10% населенных пунктов

По его словам, 90% поселений республики охвачены технологией мобильной связи 2G, около 35-36% — 3G. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T12:35+0500

2021-03-17T12:35+0500

2021-03-17T12:39+0500

общество

мобильный интернет

4g

интернет

мобильный оператор

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Директор Агентства по защите прав потребителей Элмурод Хайитметов заявил в эфире телеканала UzReport, что в Узбекистане всего 10% населенных пунктов обеспечены 4G Интернетом.По его словам, 90% поселений республики охвачены технологией мобильной связи 2G, около 35-36% — 3G.Напомним: к 2020 году в стране планировалось модернизировать более трех тысяч базовых станций мобильной связи по технологиям 3G/4G, а также расширить пропускную способность магистральной сети до 4 раз, в областных центрах до 400 Гбит/сек, в районных - до 40 Гбит/с.

/20210219/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta-16043921.html

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мобильный интернет, 4g, интернет, мобильный оператор, узбекистан