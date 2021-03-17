Эксперт заявил, что в Узбекистане технологию 4G используют только 10% населенных пунктов

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Директор Агентства по защите прав потребителей Элмурод Хайитметов заявил в эфире телеканала UzReport, что в Узбекистане всего 10% населенных пунктов обеспечены 4G Интернетом.По его словам, 90% поселений республики охвачены технологией мобильной связи 2G, около 35-36% — 3G.Напомним: к 2020 году в стране планировалось модернизировать более трех тысяч базовых станций мобильной связи по технологиям 3G/4G, а также расширить пропускную способность магистральной сети до 4 раз, в областных центрах до 400 Гбит/сек, в районных - до 40 Гбит/с.
По его словам, 90% поселений республики охвачены технологией мобильной связи 2G, около 35-36% — 3G.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Директор Агентства по защите прав потребителей Элмурод Хайитметов заявил в эфире телеканала UzReport, что в Узбекистане всего 10% населенных пунктов обеспечены 4G Интернетом.
По его словам, 90% поселений республики охвачены технологией мобильной связи 2G, около 35-36% — 3G.
Напомним: к 2020 году в стране планировалось модернизировать более трех тысяч базовых станций мобильной связи по технологиям 3G/4G, а также расширить пропускную способность магистральной сети до 4 раз, в областных центрах до 400 Гбит/сек, в районных - до 40 Гбит/с.