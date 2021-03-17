Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210317/instagram-vvodit-ogranicheniya-dlya-zaschity-podrostkov-17805184.html
Instagram вводит ограничения для защиты подростков
Instagram вводит ограничения для защиты подростков
В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T13:35+0500
2021-03-17T14:03+0500
в мире
instagram
подростки
дети
instagram
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000361_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_13f7331ff68667760014cef4442b12c5.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Instagram анонсировал изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых, говорится на официальном сайте соцсети.Возраст пользователей будет прогнозироваться с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные профили. В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.
/20191121/Samye-bogatye-Instagram-blogery-Rossii-foto-12843002.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000361_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_48e72760a5a5e55b96f16a5e7f5ff572.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
instagram, подростки, дети, instagram, instagram

Instagram вводит ограничения для защиты подростков

13:35 17.03.2021 (обновлено: 14:03 17.03.2021)
156
CC0 / Unsplash / Priscilla Du PreezЖенщина держит мобильный телефон
Женщина держит мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
CC0 / Unsplash / Priscilla Du Preez
В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Instagram анонсировал изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых, говорится на официальном сайте соцсети.

"Если человек попытается написать несовершеннолетнему, который не подписан на него, то ему придет уведомление, что личное сообщение не доставлено", - говорится в публикации.

Возраст пользователей будет прогнозироваться с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Вера Брежнева - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2019
Россия
Самые богатые Instagram-блогеры России - фото
21 Ноября 2019, 11:40
3434
Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные профили. В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:59В России у мужчины отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу
16:46Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ
16:43Кастеты, биты и ножи: какие находки ждали инспекторов ДПС на дорогах Ташкента
16:36Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя
16:19Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем
16:19В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson
16:09В Паркентском районе назначен новый хоким
16:01Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея
15:51Умерла за то, что ушла: в Самарканде разъяренный муж зарезал свою третью жену
15:49В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline
15:28Госкомстат назвал число автомобилей в Узбекистане
15:00Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте
14:49Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
14:47Когда Узбекистан получит вторую партию вакцины AstraZeneca
14:26В Ташкенте откроется экологический объект Hashar Week: Joy-Sergeli
14:13Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани
14:02Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью
13:56Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака
13:46Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Наврузом
13:36Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте