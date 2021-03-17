https://uz.sputniknews.ru/20210317/instagram-vvodit-ogranicheniya-dlya-zaschity-podrostkov-17805184.html

Instagram вводит ограничения для защиты подростков

Instagram вводит ограничения для защиты подростков

В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Instagram анонсировал изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых, говорится на официальном сайте соцсети.Возраст пользователей будет прогнозироваться с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные профили. В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.

/20191121/Samye-bogatye-Instagram-blogery-Rossii-foto-12843002.html

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instagram, подростки, дети, instagram, instagram