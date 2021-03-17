Instagram вводит ограничения для защиты подростков

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Instagram анонсировал изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых, говорится на официальном сайте соцсети.Возраст пользователей будет прогнозироваться с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные профили. В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.
В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Instagram анонсировал изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых, говорится на официальном сайте соцсети.
"Если человек попытается написать несовершеннолетнему, который не подписан на него, то ему придет уведомление, что личное сообщение не доставлено", - говорится в публикации.
Возраст пользователей будет прогнозироваться с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные профили. В частности, Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет.