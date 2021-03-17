https://uz.sputniknews.ru/20210317/kakim-budet-umnoe-regulirovanie-postanovlenie-prezidenta-o-zakonoproektakh-17804116.html

Каким будет "умное регулирование": постановление президента о законопроектах

Каким будет "умное регулирование": постановление президента о законопроектах

По проектам нормативно-правовых актов, вызвавших обоснованные замечания, будут организованы форумы с участием СМИ, экспертов и широкой общественности. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T13:18+0500

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2021-03-17T13:21+0500

законодательство

законопроект

постановление

нормативно-правовые акты

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документы

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки регуляторного воздействия". Цель данного документа — внедрить в процесс разработки законопроектов инновационные методы "умного регулирования". Все предложения и замечания, поступившие в результате общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, будут обобщаться. Если документ не прошел общественное обсуждение, его вернут разработчикам.Форумы с участием СМИ, экспертов и широкой общественности должны быть организованы Минюстом по проектам нормативно-правовых актов, вызвавшим обоснованные замечания.До 1 января 2022 года будет проведена оценка регуляторного воздействия проектов и принятых НПА, предусматривающих:Согласно разработанному положению, будет внедрен трехэтапный порядок проведения оценки регуляторного воздействия в процессе планирования и разработки, а также после принятия проекта НПА.В Узбекистане в рамках внедрения системы оценки регуляторного воздействия введено требование обязательного проведения общественного обсуждения всех проектов нормативно-правовых актов. Закон "О всенародном обсуждении проектов законов" был принят в декабре 2000 года.

/20200401/Normativnye-akty-proveryat-na-sootvetstvie-printsipam-gendernogo-ravenstva-13819710.html

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