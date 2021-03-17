Каким будет "умное регулирование": постановление президента о законопроектах

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки регуляторного воздействия". Цель данного документа — внедрить в процесс разработки законопроектов инновационные методы "умного регулирования". Все предложения и замечания, поступившие в результате общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, будут обобщаться. Если документ не прошел общественное обсуждение, его вернут разработчикам.Форумы с участием СМИ, экспертов и широкой общественности должны быть организованы Минюстом по проектам нормативно-правовых актов, вызвавшим обоснованные замечания.До 1 января 2022 года будет проведена оценка регуляторного воздействия проектов и принятых НПА, предусматривающих:Согласно разработанному положению, будет внедрен трехэтапный порядок проведения оценки регуляторного воздействия в процессе планирования и разработки, а также после принятия проекта НПА.В Узбекистане в рамках внедрения системы оценки регуляторного воздействия введено требование обязательного проведения общественного обсуждения всех проектов нормативно-правовых актов. Закон "О всенародном обсуждении проектов законов" был принят в декабре 2000 года.
По проектам нормативно-правовых актов, вызвавших обоснованные замечания, будут организованы форумы с участием СМИ, экспертов и широкой общественности.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки регуляторного воздействия".
Цель данного документа — внедрить в процесс разработки законопроектов инновационные методы "умного регулирования".
Как ожидается, это повысит качество нормотворческой деятельности в стране, а также позволит принимать глубоко продуманные и просчитанные решения с широким привлечением общественности.
Все предложения и замечания, поступившие в результате общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, будут обобщаться. Если документ не прошел общественное обсуждение, его вернут разработчикам.
Форумы с участием СМИ, экспертов и широкой общественности должны быть организованы Минюстом по проектам нормативно-правовых актов, вызвавшим обоснованные замечания.
До 1 января 2022 года будет проведена оценка регуляторного воздействия проектов и принятых НПА, предусматривающих:
введение новых ограничений, дополнительных требований и новых видов разрешительных процедур, лицензий;
повышение требований к минимальному размеру уставного капитала юридических лиц;
ограничение прав хозяйствующих субъектов или возложение на них дополнительных обязательств либо дополнительных расходов;
установление для хозяйствующих субъектов любых видов льгот, гарантий, преференций, а также предоставление им новых, в том числе эксклюзивных прав.
Согласно разработанному положению, будет внедрен трехэтапный порядок проведения оценки регуляторного воздействия в процессе планирования и разработки, а также после принятия проекта НПА.
Также до 1 июля будет усовершенствован портал обсуждений проектов НПА. Это позволит общественности наблюдать за всем процессом проведения оценки регуляторного воздействия.
В Узбекистане в рамках внедрения системы оценки регуляторного воздействия введено требование обязательного проведения общественного обсуждения всех проектов нормативно-правовых актов. Закон "О всенародном обсуждении проектов законов" был принят в декабре 2000 года.